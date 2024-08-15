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ОбществоНовости70-летие

Сегодня ему исполнилось бы 70 лет: печальная история успеха Стига Ларссона

Его книги из серии "Миллениум", опубликованные посмертно, сделали Стига Ларссона бессмертным. Он не дожил до своей славы. Сегодня шведскому автору исполнилось бы 70 лет.

 and  Christian Meier
Время чтения 3 минут
Шведский автор Стиг Ларссон мог бы отметить свой 70-й день рождения 15 августа.
Шведский автор Стиг Ларссон мог бы отметить свой 70-й день рождения 15 августа.

- Сегодня ему исполнилось бы 70 лет: печальная история успеха Стига Ларссона

Издательство из Швеции хотело опубликовать серию криминальных романов "Миллениум", когда писатель Стиг Ларссон (1954-2004) был еще жив летом 2004 года. Он не дожил до того момента, чтобы увидеть, насколько успешными станут его глобальные бестселлеры, так как скончался 9 ноября 2004 года в возрасте 50 лет от инфаркта. В 2009 году "Вельт" сравнил его посмертную славу с известностью голливудского актера Хит Леджера (1979-2008, Джокер в "Темном рыцаре") и мирового звезды Майкла Джексона (1958-2009).

Как писало "Швейцарское радио и телевидение" (SRF), Ларссон имел длительные отношения с Эвой Габриэльссон (70, мемуары "Есть вещи, которые я хочу, чтобы ты знала" о Стиге Ларссоне и мне"), но не имел детей на момент своей смерти. Таким образом, неожиданный успех историй о настойчивом расследователе Микаэле Бломквисте и талантливом хакере Лисебет Саландер сделал миллионерами брата Ларссона Якоба и его отца Эрланда.

Сегодня, в четверг (15 августа), журналист и писатель Стиг Ларссон исполнилось бы 70 лет.

Серия "Миллениум" - Три трилогии и несколько адаптаций

Трилогия "Миллениум" - "Девочка с татуировкой дракона" (2006), "Та, что зажигает огонь" (2007) и "Та, что пинает муравейник" (2008) - изначально планировалась как серия из десяти книг, но была опубликована посмертно и стала большим успехом в книжном формате. Криминальные романы также были экранизированы в 2009 году. Михаэля Бломквиста сыграл Михаэль Нюквист (1960-2017, "Джон Уик"), а Лисебет Саландер - Нооми Рапас (44, "Шерлок Холмс"). "Девочку с татуировкой дракона" в 2011 году переснял американский режиссер Дэвид Финчер (61, "Дом карт"), на этот раз с Дэниелом Крейгом (56, "Бонд") и Руни Марой (39, "Она") в главных ролях.

Как подытоживает "Скандинавский криминал", Стиг Ларссон оставил "разоблачения дальнейших книг серии и почти завершенный четвертый роман". Его наследники не хотели, чтобы другие завершали работы, но они дали согласие на "продолжение серии "Миллениум" как отдельного романа без использования существующего материала". Помимо первой трилогии, были созданы еще две. "Девочка в паутине" (2015), "Та, что берет жизнь за жизнь" (2017) и "Та, что жила дважды" (2019) - произведения шведского писателя Давида Лагеркранца (61). Первая книга этой серии была выпущена в 2018 году с Клэр Фой (40, "Корона") в роли Лисебет Саландер.

Первая книга третьего цикла, "Девочка в лесу" (2023), была опубликована лауреатом премии шведской писательницы Карин Смирнофф (59).

Стиг Ларссон был политически активен

Родившийся в северном шведском городе Скеллефтехамне у двух родителей-подростков (оба 19 лет), Стиг Ларссон также был очень политически активен. С 1995 года будущий автор триллеров был редактором антифашистского журнала и считался экспертом по правоэкстремистским движениям. В 2018 году австрийская "Стандард" сообщала о его "сенсационных исследованиях" убийства шведского социал-демократического премьер-министра Улофа Пальме (1927-1986).

Советы для путешественников "Миллениум"

Не только главный персонаж, расследователь Микаэль Бломквист, имеет автобиографические черты своего создателя. Фанаты криминальной серии также могут посетить многие из описанных в книгах мест в Швеции сегодня. В весной 2024 года "Франкфуртер Рундшау" составил "Восемь мест, которые вы знаете из книг".

В их числе упоминается адрес "Беллмансган 1" в Стокгольме, где проживает главный персонаж Карл Микаэль Бломквист в пентхаусе. Этот адрес действительно существует. Также существует ресторан "Кварнен" ("Мельница") на "Тьерховсган 4", который часто посещают Саландер и Бломквист. Кроме того, "Кофебар" на Hornsgatan 78 / Bysistorget 6 - это реальное место и, как говорят, любимое кафе Стига Ларссона.

Долгосрочная партнерша Стига Ларссона, Эва Габриэльссон, недавно отметила свой 70-й день рождения, вспоминая неосуществленные мечты Ларссона увидеть международный успех своей серии "Миллениум". Несмотря на внезапную смерть Ларссона в возрасте 50 лет, его посмертные работы, такие как "Девочка с татуировкой дракона" и последующие фильмы, принесли его семье значительное богатство.

Если "Швейцарское радио и телевидение" (SRF) правы, то в течение девяти лет четверги будут отмечать 70-й день рождения Стига Ларссона, вехи, которой он не достиг. Серия "Миллениум", в том числе "Девочка с татуировкой дракона", активная политика и примечательные отношения продолжают увлекать поклонников по всему миру.

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