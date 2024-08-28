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КультураНовостиПрочие

Сегодня эта драма разворачивается на дневных драмах.

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут

14:10, Первый канал: Красные цветы

- Сегодня эта драма разворачивается на дневных драмах.

Генрик и Бритта получили предложение от доктора Фьелльгарда о покупке его практики, но он внезапно отозвал его. Ему были нужны деньги на развод, спровоцированный изменой Ганнеса с его партнером. Лейла получила уведомление от Немецкой спортивной ассоциации; ее спонсорство заканчивалось из-за ухода из профессионального спорта. С трудом и без альтернатив Лейла искала новое приключение. В отчаянии она подумывала о краже машины, но Клаас застал ее на месте преступления.

15:10, Первый канал: Буря любви

Ана игнорировала растущую боль в спине во время визита в имение Гют Талехайм. Ее амбиции по расширению конюшен столкнулись с препятствиями, побудив Филиппа и Винсента вмешаться и помочь. Их партнерство было необычным; сможет ли оно преуспеть? Николь помешала Эрику раскрыть свой якобы ночной эпизод с Йvonne. Оба были облегчены, что проблема была решена. Однако неожиданный поцелуй между Эриком и Николь произошел, когда они прощались.

17:30, RTL: Среди нас

Надин была полна страха, когда Роня и Гуннар проводили время вместе. Она могла только наблюдать, как Гуннар приближается к правде. Эйси заметил что-то неладное в почтовой карточке Шарлотты. Хотя Стелла чувствовала себя в безопасности, Эйси решил копнуть глубже. Бритта пыталась убедить Тео двигаться вперед с планами свадьбы, несмотря на его неверность.

19:05, RTL: То, что имеет значение

Максимилиан рухнул, поставив Янника в сложное положение, где он узнал то, чего не должен был знать. В то же время дружба Дениз и Люси была на грани распада.

19:40, RTL: Время хорошее, время плохое

Геннер и Каtrin праздновали свою победу над Розой и наслаждались семейным счастьем с Йоханной. Они чувствовали себя непобедимыми, но Роза внезапно ударила в ответ. Алиция была шокирована тем, насколько спокойно Карлос относился к ней, надеясь, что он finally принял их расставание. Но затем он дал ей внезапную смену чувств.

При поиске нового приключения Лейла рассматривала различные 'другие' возможности, но ни одна из них не казалась такой захватывающей, как неизвестность. Несмотря на успех Николь в сохранении тайны Эрика, она почувствовала себя притянутой к нему, иногда сомневаясь в своей лояльности к 'другой' женщине в его жизни.

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