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ЗдоровьеНовости

Седьмой летальный случай, зарегистрированный в результате вспышки листерии, связанной с выводом мяса из продуктовых магазинов "Голова кабана".

 and  Lauren Adams
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Соусы «Голова Кабана» представлены в торговой точке Safeway в Сан-Рафаэле, Калифорния, 31 июля 2024...
Соусы «Голова Кабана» представлены в торговой точке Safeway в Сан-Рафаэле, Калифорния, 31 июля 2024 года.

Седьмой летальный случай, зарегистрированный в результате вспышки листерии, связанной с выводом мяса из продуктовых магазинов "Голова кабана".

Власти признали, что число случаев листериоза, скорее всего, выше, чем сообщается, из-за различных факторов. Симптомы инфекции листерией могут проявляться в течение 10 недель, некоторые заболевшие не проходят тестирование, а связь болезни с вспышкой может занять недели.

Boar’s Head назвала эту вспышку листериоза печальной страницей в истории своей компании и приостановила продажи своей печеночной колбасы после расследования, показавшего, что процесс производства стал причиной заражения листерией. В рамках своей реакции они закрыли завод в Виргинии, связанный с вспышкой, и ввели корпоративную программу безопасности пищевых продуктов.

Завод в Джарретте, Виргиния, не работал с июля, когда было объявлено о первоначальном отзыве печеночной колбасы, а затем расширено на все продукты, произведенные там.

Boar’s Head выразила свою непоколебимую приверженность клиентам и безопасности и качеству своей продукции в письме потребителям. Они твердо намерены извлечь уроки из этого инцидента и выйти из него сильнее.

Центры по контролю и профилактике заболеваний советуют потребителям проверить свои дома на наличие отозванных продуктов, на этикетках которых указано "EST. 12612" или "P-12612" внутри маркировки USDA, со сроками годности до октября 2024 года.

Бактерии листерии вызывают листериоз, третью по смертности пищевую болезнь в США. Симптомы включают лихорадку, мышечные боли и усталость. Инфекция также может привести к ригидности шеи, головной боли, спутанности сознания или судорогам.

Несмотря на то, что вспышка связана с печеночной колбасой Boar's Head, поддержание общего здоровья и благополучия остается важным в это время. Регулярная проверка срока годности продуктов и соблюдение правил безопасности пищевых продуктов могут помочь предотвратить инфекции листерией.

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