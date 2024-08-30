Муниципальное вещательное гигант ХХЛ - Себастьян Пуффафф стремится установить мировой рекорд.

Sebastian Puffpad (47) принял на себя серьезный вызов: В экстра-большой версии популярного шоу "TV total" ведущий планирует побить несколько мировых рекордов. Телеканал ProSieben покажет шоу, которое было снято за два дня до этого в Lanxess Arena, в субботу, 31 августа, в 20:15.

На данный момент канал не раскрыл конкретные рекорды, которые будут побиты. "Можно сказать, что для одного из них будет использоваться 30-метровая жердь, а для другого будет очень, очень громко", - вот и все, что известно. На прилагаемом изображении показано, как Пuffpad висит на железной штанге, установленной на его сцене в костюме.

"TV total XXL" с участием звезд

По словам Пuffpada, "TV total XXL" - "самый большой праздник 'TV total' когда-либо". В шоу ожидается присутствие многих известных гостей: вместе с группой "TV total" Heavytones зрители смогут увидеть рэпера Bausa (35), шлягерного легенду Роланда Кайзера (72) и металкор-группу Electric Callboy.

Себастьян Пuffpad связан с "TV total" с 2021 года. Это первое шоу XXL в эту субботу. С 1999 по конец своей телекарьеры в 2015 году шоу вел Стефан Рааб (57).

Ожидаемое шоу "TV total XXL" будет транслироваться на Pro7, где Себастьян Пuffpad будет бить мировые рекорды, связанные с 30-метровой жердью и экстремальной громкостью. В звездном шоу примут участие артисты, такие как Bausa, Роланд Кайзер и Electric Callboy, гарантируя зрелищный вечер для зрителей.

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