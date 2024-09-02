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КультураНовостиПринцесса София и принц Карл Филипп

Швеция переживает радость: принцесса София и принц Карл Филипп ожидают нового прибытия

Королевская чета София и Карл Филипп Швеции ожидают своего четвертого ребенка!

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Королевская пара принцесса София и принц Карл Филипп ждут своего третьего отпрыска с скорым...
Королевская пара принцесса София и принц Карл Филипп ждут своего третьего отпрыска с скорым прибытием принца Юлиана.

- Швеция переживает радость: принцесса София и принц Карл Филипп ожидают нового прибытия

Шведский королевский клан принцессы Софии и принца Карла Филиппа расширяется вновь. Пара ожидает своего четвертого ребенка. Королевский двор подтвердил эту новость 2 сентября.

Принц Карл Филипп является наследником короля Карла XVI Густава

Объявление было сделано вместе с милой фотографией принца Карла Филиппа, сына короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии, и его супруги Софии, размещенной в Instagram. В заявлении было сказано: "Принц Карл Филипп и принцесса София с радостью сообщают, что принцесса София ждет их четвертого ребенка". Состояние здоровья Софии оценивается как отличное. Это подтверждается отсутствием изменений в ее расписании на предстоящую осень.

Будет ли их новый ребенок мальчиком или девочкой?

Ожидается, что их будущий ребенок появится на свет примерно через четыре года после их третьего ребенка, который родился летом 2015 года. Ожидаемая дата рождения - февраль 2025 года, как сообщает дворец. Самый младший в семье, принц Юлиан Швеции, родился в марте 2021 года. Его старшие братья, принцы Габриэль и Александр, появились на свет в 2017 и 2016 годах соответственно.

В Instagram пара часто публикует фотографии своих детей и делится уникальными изображениями, такими как портреты на день рождения.

Принцесса София и принц Карл Филипп с нетерпением ждут раскрытия пола своего четвертого ребенка, который должен родиться в феврале 2025 года. Этот новый член семьи присоединится к их растущей семье, в которую входят сыновья Александр, родившийся в 2016 году, Габриэль, родившийся в 2017 году, и самый младший член семьи, принц Юлиан, родившийся в 2021 году.

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