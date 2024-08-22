- Швейцер выступает за равный уровень жизни

Новый министр-президент Рейнланд-Пфальца Александр Швиц (СДПГ) подчеркнул, что будет сосредоточен на выравнивании стандартов жизни в городах и сельской местности. Это включает в себя жилье, как он уточнил в интервью немецкому пресс-агентству в Майнце. "Нам нужна однородность и справедливость, сельская местность не должна восприниматься как продолжение городских центров, и я не хочу, чтобы это восприятие возникало".

Выравнивание стандартов жизни не означает одинаковые условия жизни, отметил Швиц. "Хотя жизнь может различаться между деревней Юго-Западной Пфальц и Майнц-Нойштадт, возможности должны быть распределены равномерно, несмотря на эти различия".

В сельской местности нет свободных квартир.

Министр федерального жилья Клара Гейвиц стремится снизить бюрократию, чтобы стимулировать больше строительных проектов. Представитель СДПГ инициировал пересмотр строительного кодекса, гарантируя, что будущие строительные проекты могут быть завершены быстрее и устойчивее, учитывая факторы изменения климата, такие как интеграция большего количества зеленых крыш. Гейвиц также надеется побудить больше людей переехать из мегаполисов в пригороды или небольшие города из-за дефицита жилья.

"Поддержка доступного жилья является ключевой для семей с детьми, инновационных форм проживания, таких как совместное проживание, и доступного жилья без барьеров", - заявил Швиц. "Доступное жилье необходимо tanto в городах, как и в сельской местности. Это также важно в сельской местности. В сельской местности нет свободных квартир".

Несмотря на усилия Гейвиц по снижению бюрократии и стимулированию строительства в пригородах и небольших городах, Швиц подчеркивает необходимость доступного жилья в сельской Германии, признавая, что там нет свободных квартир.

Германия, со своими городскими центрами, такими как Майнц-Нойштадт, и сельской местностью, такой как деревни Юго-Западной Пфальц, должна сделать приоритетом равные возможности жилья для своих жителей, как предлагают tanto Швиц, как и Гейвиц.

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