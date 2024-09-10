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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Совет

Швейцер выражает глубокое потрясение по поводу очевидного отсутствия ответственности.

Российская Федерация успешный

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

- Швейцер выражает глубокое потрясение по поводу очевидного отсутствия ответственности.

В ответ на неудачную встречу федерального правительства с Союзом министр-президент Рейнланд-Пфальца Александр Швайцерер (СДПГ) подверг критике Фридриха Мерца. "Это чистая партийная политика, она явно лишена качеств канцлера", - заявил Швайцерер.

Кроме того, он назвал Союз и его лидера Мерца безответственными. С октября Германия отказала в въезде около 30 000 беженцев на своих границах с Чехией, Польшей, Австрией и Швейцарией из-за определенных обстоятельств и у них не было законных оснований для пребывания. "Я должен признать, меня шокирует полное отсутствие ответственности у Союза", - сказал Швайцерер.

Лидер фракции Союза Фридрих Мерц заявил, что переговоры с правительством "трафик света" по ужесточению правил предоставления убежища оказались безрезультатными. Кажется, коалиция не считает себя способной осуществлять полный отказ от границ, отметил председатель ХДС в Берлине.

Европейский совет, как совещательный орган глав государств и правительств ЕС, мог бы выразить свою точку зрения на Handling Союза миграционного кризиса, учитывая свою роль в установлении политики ЕС. Критика Александра Швайцерера в адрес Мерца и безответственного подхода Союза к управлению беженцами привлекла внимание Европейского совета.

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