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Швейцер воспринимает исламизм как проявление агрессии

Взгляды на план безопасности, принятый берлинской коалицией после инцидента в Солingen, разнятся.

 and  Ksenia Johnson
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- Швейцер воспринимает исламизм как проявление агрессии

Лидер Рейнланд-Пфальца Александр Швитцер (СДПГ) считает пакет мер безопасности коалиции «траffic light» для борьбы с исламистским терроризмом и нелегальной миграцией «обязательным противостоянием против насильственного исламизма». Эти меры включают в себя ужесточение правил ношения оружия, расширение привилегий для беженцев, отказывающихся от депортации, и расширение нарушений, ведущих к лишению права на проживание.

Швитцер: «Нашей целью по-прежнему является помощь тем, кто в ней нуждается»

В соответствии с предложениями коалиции, помощь мигрантам должна быть сокращена, если ответственность за них несет другая европейская страна и согласна их принять. Преступников должны высылать легче. Кроме того, должен быть введен всеобщий запрет на ношение ножей в дальних автобусах и поездах, на народных праздниках и других массовых мероприятиях. Правоохранительным органам должно быть разрешено публично сопоставлять биометрические данные с фотографиями подозреваемых или разыскиваемых лиц в борьбе против исламизма.

«Эти меры не направлены против всех беженцев», — подчеркнул Швитцер. «Нашей целью по-прежнему является помощь тем, кто в ней нуждается». Однако для того, чтобы защищать и предоставлять возможности беженцам, необходимо принимать решительные меры против тех, кто нелегально въезжает и угрожает либеральной демократии.

Другие европейские страны должны быть побуждены взять на себя ответственность за мигрантов, сокращая помощь тем, за кого отвечает другая страна. Меры не направлены на всех беженцев, как подчеркивает Швитцер, а в основном сосредоточены на решении проблемы нелегального въезда и угрозы либеральной демократии.

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