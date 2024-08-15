- Швейцер хочет поддержать биотехнологические стартапы

В Майнце, на месте древнего римского лагеря, строится будущее: К 2027 году должен быть завершен современный исследовательский и административный комплекс Tron высотой в 11 этажей. Основанный в 2010 году сооснователями BioNTech, исследовательский институт в основном работает над вакцинами и иммунотерапией против рака, но теперь также фокусируется на кардиоваскулярных заболеваниях и процессах старения.

В настоящее время некоммерческая организация разбросана по пяти местам в городе. Для нового министра-президента Рейнланд-Пфальца Александра Швайцера (СДПГ) этот строительный сайт знаменует начало тура по флагманским компаниям биотехнологии в столице земель - примерно через пять недель после его инаугурации.

Поддержка от земли в миллионах евро

"Биотехнология остается приоритетом правительства земли", обещает Швайцер. "Мы уже сделали огромные инвестиции и продолжим это делать в будущем". Он не упоминает новые проекты, но раскрывает, что правительство земли предоставит до 800 миллионов евро на биотехнологию и так называемые жизненные науки к 2026 году.

Помимо крупных игроков, таких как американские компании Eli Lilly и Abbvie, Boehringer Ingelheim и BASF, Швайцер подчеркивает важность небольших компаний, "тех, которые еще не являются лидерами мирового рынка, тех, которые только основаны или хотят основать".

Глобальное поле роста

Какие возможности предлагает биотехнология? "Она создает будущее, открывая новые возможности для более здоровой жизни и старения, устойчивости и лучшей защиты растений или биоэкономики", объясняет Швайцер. Биотехнология также является глобальным полем роста, предлагая большой потенциал для создания стоимости и хороших рабочих мест.

Например, Институт молекулярной биологии (IBM), основанный в 2010 году на университетском кампусе с около 200 сотрудниками, является международным топ-институтом, который предоставляет важные общественные знания через свою фундаментальную исследовательскую работу по возрастным заболеваниям, хвалит министр-президент.

Межвузовский Институт биотехнологии и исследований лекарственных средств (IBWF), финансируемый землей, играет ключевую роль в исследованиях и как связь между университетом и экономикой. Он также содержит крупнейшую в Европе некоммерческую коллекцию грибов, "уникальный научный ресурс, в том числе как важный источник антимикробных веществ".

Компании, расположенные рядом с исследовательскими учреждениями

Тур Швайцера также включает датскую фармацевтическую компанию Novo Nordisk, которая открыла свой новый немецкий штаб-квартиру в Майнце в прошлом году. Близость к университету, университету прикладных наук и не-университетским исследованиям символизирует тесное сотрудничество между наукой и экономикой, которое характеризует Рейнланд-Пфальц, говорит Швайцер.

Перед этим он планирует посетить строительную площадку возле университета: Международный научный парк и оператор сети Kadans Science Partner строит современное офисное и лабораторное пространство вместе с Life Science Center Mainz. Цель состоит в том, чтобы привлечь больше биотехнологических компаний, поддержать стартапы и связать их с наукой, говорит Швайцер.

Археологические находки на строительной площадке

Типично для Майнца также то, что "мы знали, что найдем что-то, но столько и таких замечательных находок - это было не ясно", - сообщает генеральный директор Tron Михаэль Людорф о римских находках на бывшем римском лагере, в то время как двое археологов продолжают поиски на строительной площадке с металлоискателем.

Несмотря на археологически важные находки, проект строительства в настоящее время отстает всего на два месяца от графика, и бюджет все еще в пределах нормы, сказал Людорф. Чтобы избежать серьезной задержки, "мы работаем вокруг археологов". Поэтому над прилегающей федеральной дорогой строится так называемый медиа-мост для электричества и других линий. "Это показывает, что у нас есть опыт таких археологических находок в Рейнланд-Пфальце", хвалит Швайцер.

Что это за находки? Римская дорога и стены, обнаруженные на строительной площадке, даже не лучшая часть, говорит Людорф. Самые значительные находки будут только представлены публике в конце августа.

Комиссия сыграла решающую роль в обеспечении поддержки земли для биотехнологических исследований, с обещанием до 800 миллионов евро к 2026 году. Воспользовавшись этой поддержкой, Комиссия строит современный исследовательский и административный комплекс в Майнце, который должен быть завершен к 2027 году.

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