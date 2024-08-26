- Швейцария становится предпочтительным европейским направлением для иммиграции.

Швейцария остается самым популярным местом для переезда немцев в Европе. По данным Федерального статистического управления в Висбадене, к началу 2023 года около 315 960 немецких граждан выбрали Швейцарию в качестве места жительства, что на 1,5% или примерно 4660 человек больше, чем в предыдущем году. Эта тенденция роста немецкого населения в Швейцарии сохраняется, как сообщают статистики.

Австрия на подъеме

Второе место заняла Австрия, где в течение последнего года наблюдался значительный приток немецких экспатов. Данные показывают, что к началу 2023 года там проживало около 225 010 немцев. Рост был еще более заметным, чем в Швейцарии, и составил впечатляющие 3,7% или 8280 человек. "Оба страны извлекают выгоду из своего географического соседства и языкового сходства", - заявили статистики.

Англия заняла третье место среди негерманоязычных стран, где к началу предыдущего года около 125 790 немецких граждан называли ее своим домом. Однако эта цифра значительно снизилась по сравнению с предыдущим годом, когда было зарегистрировано около 142 630 немцев. Это соответствует снижению на 11,8%, согласно данным.

Швейцарское гражданство выдается Germans в рекордном количестве

Что касается натурализации немцев в других странах, Швейцария снова лидирует, согласно данным Федерального статистического управления. В 2022 году около 8960 немцев получили швейцарское гражданство - на 12,8% больше, чем в предыдущем году, и новый рекорд, согласно данным.

Второе место заняла Швеция, где в 2022 году около 1320 немцев получили шведское гражданство (снижение на 2,5%). Количество немцев, получивших французское гражданство, также немного снизилось: с около 430 в 2021 году до около 420 в 2022 году.

Швейцарцы, известные своей гостеприимностью, также привлекают многих немецких экспатов из-за общего языка. Фактически, число выданных немцам швейцарских гражданств достигло рекордного уровня в 2022 году.

Недавние исследования показывают, что швейцарские Альпы и их знаменитый качество жизни продолжают привлекать большое количество немецких семей и профессионалов, способствуя росту немецкого населения в Швейцарии.

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