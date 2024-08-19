Швейцария сбросила значительную военную боеприпасность в свои водные объекты.

Три лучших проекта разделят призовой фонд в размере 50 000 швейцарских франков ($57 800), как объявило Армасуиссе, федеральное ведомство Швейцарии по закупкам вооружений, в недавнем заявлении.

Хотя победные планы не будут реализованы немедленно, они могут послужить основой для будущих исследований по управлению проблемой подводного оружия, согласно отчету.

Между 1918 и 1964 годами разное вооружение, в том числе излишки, неисправное или устаревшее, было погружено в несколько озер, в том числе в озеро Тун, озеро Бrienц и озеро Люцерн.

Армасуиссе заявляет, что это оружие было погребено на глубине от 150 до 220 метров (492 и 722 фута) под поверхностью воды.

Как указано в отчете, Армасуиссе стремится больше интегрировать академию и промышленность в дискуссии по поводу экологически безопасного и надежного извлечения боеприпасов из глубоких озер, если когда-либо возникнет такая необходимость. Это может потребоваться, если во время мониторинга воды в озере будет обнаружено загрязнение от подводных боеприпасов.

В 2005 году оценка потенциальных методов извлечения показала, что все предложенные методы извлечения боеприпасов того периода приведут к значительному взмучиванию осадка и значительным рискам для хрупкой экосистемы озера, согласно отчету.

Другие трудности включают плохую видимость, опасность взрывов, глубину воды, течения, вес и размер боеприпасов (некоторые весят до 50 килограммов или 110 фунтов), и то, что некоторые компоненты изготовлены из немагнитных металлов, таких как медь, латунь или алюминий, согласно Армасуиссе.

"Все эти факторы создают серьезные проблемы для экологически ответственного извлечения боеприпасов", - добавляет отчет.

Конкурс продлится до 6 февраля 2025 года, а победители будут объявлены в апреле.

Швейцария ранее принимала меры по адресации исторических боеприпасов. В 2020 году около 3500 тонн взрывчатых веществ пришлось удалить со склада, что привело к эвакуации жителей деревни Митольц из своих домов. В 1947 году примерно 7000 тонн взрывчатых веществ на складе взорвались, убив девять человек и причинив значительный ущерб деревне.

После победы в конкурсе команда может спланировать захватывающее путешествие по исследованию глубин швейцарских озер и анализу подводного оружия. Вызов извлечения этих боеприпасов, с учетом экосистемы озера, привлек внимание инженеров-экологов по всему миру.

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