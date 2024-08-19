Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Стоит посетить!Новостипутешествия

Швейцария сбросила значительную военную боеприпасность в свои водные объекты.

Швейцарские власти инициируют конкурс, чтобы собрать предложения о том, как избавиться от устаревших вооружений, погруженных в спокойные озера страны.

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут
Над озером Люцерн, расположенным в центре Швейцарии.
Над озером Люцерн, расположенным в центре Швейцарии.

Швейцария сбросила значительную военную боеприпасность в свои водные объекты.

Три лучших проекта разделят призовой фонд в размере 50 000 швейцарских франков ($57 800), как объявило Армасуиссе, федеральное ведомство Швейцарии по закупкам вооружений, в недавнем заявлении.

Хотя победные планы не будут реализованы немедленно, они могут послужить основой для будущих исследований по управлению проблемой подводного оружия, согласно отчету.

Между 1918 и 1964 годами разное вооружение, в том числе излишки, неисправное или устаревшее, было погружено в несколько озер, в том числе в озеро Тун, озеро Бrienц и озеро Люцерн.

Армасуиссе заявляет, что это оружие было погребено на глубине от 150 до 220 метров (492 и 722 фута) под поверхностью воды.

Как указано в отчете, Армасуиссе стремится больше интегрировать академию и промышленность в дискуссии по поводу экологически безопасного и надежного извлечения боеприпасов из глубоких озер, если когда-либо возникнет такая необходимость. Это может потребоваться, если во время мониторинга воды в озере будет обнаружено загрязнение от подводных боеприпасов.

В 2005 году оценка потенциальных методов извлечения показала, что все предложенные методы извлечения боеприпасов того периода приведут к значительному взмучиванию осадка и значительным рискам для хрупкой экосистемы озера, согласно отчету.

Другие трудности включают плохую видимость, опасность взрывов, глубину воды, течения, вес и размер боеприпасов (некоторые весят до 50 килограммов или 110 фунтов), и то, что некоторые компоненты изготовлены из немагнитных металлов, таких как медь, латунь или алюминий, согласно Армасуиссе.

"Все эти факторы создают серьезные проблемы для экологически ответственного извлечения боеприпасов", - добавляет отчет.

Конкурс продлится до 6 февраля 2025 года, а победители будут объявлены в апреле.

Швейцария ранее принимала меры по адресации исторических боеприпасов. В 2020 году около 3500 тонн взрывчатых веществ пришлось удалить со склада, что привело к эвакуации жителей деревни Митольц из своих домов. В 1947 году примерно 7000 тонн взрывчатых веществ на складе взорвались, убив девять человек и причинив значительный ущерб деревне.

После победы в конкурсе команда может спланировать захватывающее путешествие по исследованию глубин швейцарских озер и анализу подводного оружия. Вызов извлечения этих боеприпасов, с учетом экосистемы озера, привлек внимание инженеров-экологов по всему миру.

Комментирование перемещения вооружения сопряжено с различными сложностями.
Посетители захвачены на озере Бриенц, уютно расположенном в Швейцарских Альпах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Wizz Air, венгерская авиакомпания, запустила инновационный план путешествий под названием...
Стоит посетить!

Wizzair имеет небольшое преимущество в частоте полетов самолета, что вызывает вопросы о его законности.

Откройте безграничные воздушные путешествия за один платеж благодаря инновационному тарифному плану первого класса Wizz Air. Изучите, соответствует ли эта услуга своей цене, проанализировав ключевые аспекты.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Джон Котвицки, бок о бок со своим собачьим компаньоном Фокстрот, возглавляет строительство своей...
Стоит посетить!

Человек, превращающий реактивные самолеты в стильные жилые дома.

В авиационной школе в Аляске у вас есть возможность забронировать проживание в переоборудованных самолетах DC-9 и DC-6, а также есть предложения Airbnb в виде башни контроля.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Умеренное терпение: жилье, затопленное из-за сильного дождя в Порт де Соуller, Майорка
Стоит посетить!

Путешественники оказываются на берегах Менорки и Майорки

Сильный метеорологический центр причинил значительный ущерб острову Балеары, при этом Майорка пострадала относительно незначительно. В результате многие туристы оказались заблокированы в аэропорту.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Путешествие на мотоциклах: Австралийская пара Джанелл и Стюарт Кларк с тремя спасенными собаками,...
Стоит посетить!

Пара отправилась на мотоциклет в мировое турне со своей любимой собакой.

Яннелл и Стю Кларк начали свое Odysseus почти 10 лет назад.Теперь пара вернулась домой с тремя спасенными собаками, которых они подобрали по пути.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Независимо от того, как вы бы ни захватили воспоминания во время каникул, соблюдение основных...
Культура

Как стать более опытным путешественником: рекомендации и советы

Посещаете ли вы место, где коренные жители предпочитают вашего отсутствия как туриста? Эти советы помогут вам избежать нежелательных действий.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа
Политика

Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа

Переговоры по завершению конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе, похоже, достигли тупика. Однако есть частичный прорыв, но ситуация остается нерешенной.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.
Главные темы

Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.

После попадания престижной яхты в méditerranское море у берегов Сицилии, что привело к хотя бы одной жертве, шестеро людей все еще не найдены. В понедельник вечером в ходе происшествия 15 пассажиров и членов команды были успешно спасены. Sources из итальянской береговой охраны указывают, что...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".
Главные темы

Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".

Оlaf Шольц, федеральный канцлер Германии и член СДПГ, признает存在 Administrative Units ( kombinat ) difficulty within the traffic light coalition. Шольц заявил на гражданском диалоге в Бремене вечером в понедельник, что сбор коалиции после недавних федеральных выборов уже был сложной задачей, и...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно