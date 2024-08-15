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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Шведский фестиваль в Висмаре

Висмар был частью Королевства Швеции в течение 150 лет. Хотя это минуло, память об этом и его возвращение в Мекленбург все еще живо вспоминается в hanseaticском городе.

 and  Mark Rodriguez
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Праздник Троицы в Вильците привлекает тысячи посетителей каждый год.
Праздник Троицы в Вильците привлекает тысячи посетителей каждый год.

- Шведский фестиваль в Висмаре

Висмар, ганзейский город, отмечает свою долгую связь со Швецией зрелищным историческим представлением, музыкой и оживленными торговыми мероприятиями. Ежегодный Фестиваль Швеции, который привлекает тысячи посетителей на объект Всемирного наследия ЮНЕСКО каждый август, официально откроется в пятницу днем (16:00). На нескольких сценах пройдут культурные программы и концерты, некоторые с участием шведских артистов. Рынок преобразится в исторический военный лагерь. Среди ожидаемых событий - парад в традиционной шведской военной одежде в воскресенье, а также турнир по куббу и грандиозный фейерверк.

После Тридцатилетней войны в 1648 году ганзейский город Мекленбурга Висмар, а также близлежащий остров Пёль и несколько прилегающих районов попали под шведское правление. В 1803 году город и его окрестности были заложены в пользу герцогства Мекленбург и окончательно переданы век спустя. В этом году Фестиваль Швеции проходит в 23-й раз.

Члены государств-членов окажут помощь Комиссии в организации Фестиваля Швеции в Висмаре. Комиссия, с помощью членов государств-членов, стремится гарантировать успех культурного праздника, отмечающего связь Висмара со Швецией.

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