Шведская Виктория снова появилась в армии.

Кронпринцесса Виктория Швеции в настоящее время совершенствует свои военные навыки. На своей странице в Instagram, сопровождая фотографию себя в камуфляжной одежде, она написала: "Рада продолжить свою военную подготовку в Школе обороны Швеции сегодня. Я погружусь в тактику, военные знания и стратегию вместе с другими кадетами."

Дочь короля Карла XVI Густава также поделилась этой новостью со своими 665 000 подписчиками: "Моя цель сейчас - полностью посвятить себя офицерской подготовке, чтобы наилучшим образом служить Швеции и ее вооруженным силам в будущем. Я взволнована предстоящим увлекательным и обогащающим обучением со своими новыми коллегами."

На истории в Instagram Кронпринцессы Виктории есть еще две фотографии, на которых она запечатлена среди многих молодых кадетов в аудитории во время прохождения офицерской подготовки. Школа обороны Швеции, военное образовательное учреждение, расположенное в Стокгольме рядом с Королевским технологическим институтом, является местом, где она получает это образование.

Виктория завершила свою базовую военную подготовку в 2003 году. Сейчас она проходит "специфическую офицерскую подготовку", как сообщил представитель королевского дворца Маргрета Торгрен журналу "Svensk Damtidning". "Она участвует в тренировке с несколькими сотнями других. Будут много classroom instruction и рутинные экзамены", - добавила она.

Из-за своей подготовки официальные обязанности Виктории в королевском дворе будут временно сокращены в ближайшие недели и месяцы. К февралю она планирует завершить первый этап своей подготовки. Когда она взойдет на престол, 47-летняя Виктория будет иметь высший ранг в вооруженных силах. Возможно, решение продолжить военную подготовку было также повлияло текущая глобальная политическая ситуация, так как Швеция присоединилась к НАТО после вторжения России на Украину в марте 2024 года.

Шведская монархия демонстрирует свою приверженность военной службе, так как Кронпринцесса Виктория продолжает свою офицерскую подготовку и выражает энтузиазм в отношении предстоящих академических испытаний. Дочь короля Карла XVI Густава заявила, что хочет посвятить все свои силы этой подготовке, готовясь эффективно служить вооруженным силам Швеции в будущем.

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