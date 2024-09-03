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ОбществоНовостиКороль Карл Густав

Шведская принцесса София ждет еще одного ребенка.

Принцесса приветствует своего четвертого ребенка.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Принц Карл-Филипп и София ждут своего второго ребенка.
Принц Карл-Филипп и София ждут своего второго ребенка.

Шведская принцесса София ждет еще одного ребенка.

Четыре года назад в семье появился их младший сын, Принц Юлиан, и вот Принц Карл Филипп и Принцесса София Швеции рады поделиться радостной новостью со своими подписчиками. Они объявили в Instagram, что ждут своего четвертого ребенка, удивив своих поклонников. Пост в Instagram показал счастливую пару, улыбающуюся на фоне потрясающего горного пейзажа, а Принцесса София сияла.

Состояние здоровья пары отличное, как указано в подписи, и нет изменений в официальном графике Принцессы Софии этой осенью. Четвертый ребенок должен появиться на свет в феврале следующего года.

Новорожденный присоединится к королевской семье примерно через четыре года после рождения их третьего ребенка, Принца Юлиана, в марте 2021 года. Ранее они приветствовали своих старших сыновей, Принца Габриэля в 2017 году и Принца Александра в 2016 году.

Как только пост появился в Instagram, он вызвал волну радости и поздравлений. Тысячи лайков и трогательных сообщений посыпались от поклонников королевской семьи по всему миру. Некоторые подписчики думали, что их планы по расширению семьи завершены, и эта неожиданная новость принесла еще больше радости в их праздник. Один фанат, выражая чувства многих, прокомментировал: "Я не ожидала этого, но я так рада за них!"

Король Карл Густав, монарх Швеции, выразил свою радость через трогательное сообщение, поздравив своих внуков с предстоящим прибытием. Радостная новость о четвертом ребенке Принца Карла Филиппа и Принцессы Софии также вызвала интерес среди подписчиков Короля Карла Густава.

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