- Шустер выступает за коалиционное соглашение, которое отражает коллективную волю ХДС.

Саксонский Союз, согласно словам министра внутренних дел Армина Шютцера, планирует придерживаться уникального подхода в формировании своей будущей коалиции. "Мы хотим создать правительство с новым контрактом, полностью отличающимся от предыдущих", - заявил он на юбилейном вечере выборов ХДС в ландтаге.

"Я вижу соглашение о коалиции, которое будет поддержано на общественном голосовании до его представления на партийной конференции", - сказал он. По его мнению, это может помочь привлечь разочарованных избирателей АФД, которые не являются радикалами, в течение следующих пяти лет. Он признает их выбор, но надеется вернуть их поддержку. "Для этого нам нужно подойти к этому немного по-другому", - заявил Шютцер.

ХДС может опередить АФД на выборах, согласно прогнозам. У них есть потенциал для создания союза с СДПГ и БСВ.

Политика превыше партийной политики

Шютцер подчеркнул свою роль министра внутренних дел, подчеркнув, что он придает приоритет политике над удовлетворением партий. "Мы не принимаем решения, чтобы угодить партии". В миграционной политике его цель - улучшить условия в первичных приемных центрах на границе и усилия по интеграции. "Это моя цель".

Как было сказано ранее, ХДС планирует сформировать коалицию с СДПГ и БСВ на предстоящих выборах. В своем заявлении о миграционной политике министр внутренних дел Армин Шютцер подчеркнул, что он придает приоритет политике над удовлетворением партий в ХДС, сосредоточившись на улучшении условий в первичных приемных центрах и усилий по интеграции.

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