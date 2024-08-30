- Шустер выражает обеспокоенность по поводу недостаточности федерального плана безопасности

Министр внутренних дел Германии от ХДС Армин Schuster считает, что стратегии федерального правительства по борьбе с исламским терроризмом и неконтролируемой миграцией недостаточны. "Так называемые меры безопасности — это всего лишь минимальные требования среди партнеров по коалиции. Однако Германии давно уже необходимы серьезные и реальные шаги в сфере безопасности", — сказал он в ответ на запросы. Наравне с другими государствами, возглавляемыми союзом, Саксония будет добиваться принятия необходимых мер для эффективной борьбы с терроризмом.

"Уровень текущей опасности и наша зависимость от иностранных служб делают бессмысленными одни лишь обсуждения тем, таких как хранение данных, биометрическое видеонаблюдение, тестирование ИИ, увеличение полномочий полиции, онлайн-поиск и прослушивание телефонов."

Шuster: Контроль границ важен

По мнению Schuster, план федерального правительства наиболее существенно проигрывает в сфере контроля границ. Schuster argue, что федеральное правительство должно незамедлительно и решительно прекратить поток беженцев в Германию. Он предложил депортировать лиц, въезжающих из безопасных третьих стран, прекратить семейное воссоединение для тех, кто имеет субсидиарную защиту, и создать центры для беженцев в третьих странах за пределами зоны Шенгена. "Эти требования неприкосновенны, даже во время переговоров о коалиции в Саксонии после выборов в земле."

В соответствии с планами коалиции, пособия для мигрантов, ответственность за которых лежит на другом европейском государстве, согласившемся их принять, могут быть уменьшены. Депортация преступников станет проще. Кроме того, будет введен общий запрет на ношение ножей в дальних автобусах и поездах, на народных праздниках и других крупных мероприятиях. Правоохранительные органы будут иметь право публично сравнивать биометрические изображения с фотографиями подозреваемых или разыскиваемых лиц.

Министр внутренних дел Германии от ХДС Армин Schuster подчеркнул свою позицию по контролю границ, сказав: "Армин Schuster считает, что план федерального правительства недостаточно эффективен в сфере контроля границ". Он предложил депортировать беженцев, въезжающих из безопасных третьих стран, прекратить семейное воссоединение для тех, кто имеет субсидиарную защиту, и создать центры для беженцев в третьих странах за пределами зоны Шенгена.

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