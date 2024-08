- Шустер утверждает, что Саксония демонстрирует более высокую степень готовности к борьбе с лесными пожарами.

Два года спустя после нескольких серьезных лесных пожаров в Саксонии министр внутренних дел Армин Шюстер (ХДС) считает, что регион гораздо лучше подготовлен к таким инцидентам. "Мы получили много знаний и применили их. Есть еще немного работы, и мы продолжим этим заниматься", - заявил он во время визита в Национальный парк Саксонская Швейцария, где в течение нескольких недель горел лесной пожар летом 2022 года.

Шюстер рассказал о принятых с тех пор профилактических мерах. Было приобретено специальное оборудование для борьбы с пожарами в ландшафте, подобном Саксонской Швейцарии, с узкими ущельями и долинами. "Мы сейчас тестируем это новое оборудование для пожарных, так как обычное не подходило идеально".

Было достигнуто значительное продвижение в уходе за лесными дорожками и защитными барьерами, сказал Шюстер. "Но мы еще не закончили". Саксония построила десять водных резервуаров для борьбы с пожарами. В ближайшее время будут доступны вертолеты, способные перевозить тяжелые грузы, что позволит бороться с пожарами с воздуха.

Для новых служб экстренной помощи выделено 30 миллионов евро

В настоящее время разрабатывается план по созданию защитных барьеров вокруг общин рядом с национальным парком, как объяснил министр. Однако не будет установлено конкретных размеров, что позволит каждой общине разработать собственное решение. Также строится межгосударственный маршрут спасения в сотрудничестве с Чешской Республикой. "Мы находимся на заключительном этапе обсуждения этого вопроса".

После пожаров Саксония создала экспертную комиссию для предложения защитных мер для других районов штата. Министерство внутренних дел разработало стратегический план защиты лесов, чтобы поддержать эту инициативу. Саксонская академия пожарной охраны разработала специальную программу обучения для лесных пожаров.

Также было выделено финансирование на новые машины экстренной помощи. К 2026 году парламент штата выделил в общей сложности 30 миллионов евро на это, как объявило министерство. "В том числе это будет включать 'Танк-Лестница 3000 Лес'. Эти машины для района Саксонская Швейцария-Остерцгебирге ожидаются ранним летом следующего года", - говорится в заявлении.

Еще одно предложение от экспертной комиссии - предоставить стандартную защитную одежду по всему штату. Министерство внутренних дел в настоящее время проводит испытания на поле для этой специализированной одежды, как они сообщили.

