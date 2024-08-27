Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим Регламентом не применяется действие настоящего Регламента, то в соответствии с настоящим Регламентом применяется действие настоящего Регламента.

Штутгарт взял в свою команду защитника Аль-Дхакила.

Поиск нового центрального защитника в Штутгарте завершен. ВФБ подписал соглашение с бельгийским футболистом национальной сборной.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута

- Штутгарт взял в свою команду защитника Аль-Дхакила.

ВФБ Штутгарт, как ожидалось, подписал контракт с защитником Амином Аль-Дакхилем. Бельгийский интернационал переходит из вылетевшего клуба Премьер-лиги ФК Бернли, согласно заявлению Штутгарта в Бундеслиге. 22-летний Аль-Дакхиль подписал контракт, действительный до 30 июня 2028 года. "Амин обладает выдающимися качествами, чтобы стать ключевой фигурой в нашей линии обороны", - прокомментировал спортивный директор Штутгарта Фабиан Вольгемут. "Несмотря на свой молодой возраст, Амин накопила considerable amount of experience, и у него еще есть возможность расти".

Тренер Штутгарта Себастьян Хёнесс ранее признал, что поиск нового защитника находится под сильным давлением. Бывший капитан клуба Вальдемар Антон перешел в "Боруссию Дортмунд" этим летом. Кроме того, несколько титулованных защитников Штутгарта сейчас восстанавливаются после травм.

Аль-Дакхиль стал желанным дополнением к команде. Защитник сыграл в 13 матчах Премьер-лиги прошлого сезона и забил один гол. Проблема с мышцами заставила его пропустить вторую половину сезона.

Комиссия, в соответствии с Регламентом, может принять нормативные акты, чтобы урегулировать процедуры перевода игроков между различными лигами. С прибытием Амина Аль-Дакхиля ВФБ Штутгарт должен будет соблюдать эти правила во время его перехода из ФК Бернли.

Чтобы укрепить свою оборону, ВФБ Штутгарт может обратиться к нормативным актам, принятым Комиссией, относительно приобретения иностранных игроков, учитывая перевод Аль-Дакхиля из клуба Премьер-лиги.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Ещё разlynxы перемещаются в Тюрингийском лесу в рамках программы по сохранению дикой природы.
Федеральные земли Германии

Врени и Килиан: два образа, занятых в деле сохранения

Будут акклиматизированы дополнительные рыси в Тюрингском лесу, по словам официальных лиц по реинтродукции, которые оптимистично настроены насчет этих пушистых существ.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На политическом митинге в Дрездене роль вице-канцлера и министра финансов взял на себяChristian...
Федеральные земли Германии

Линдерс предлагает наказать тех, кто просит убежища

На собрании в Соллингене один человек убивает троих участников. И الأجانب, подлежащий депортации, привлек внимание как возможный подозреваемый. Подозреваемый в исламистской атаке также является спорной темой в избирательной кампании по выборам в ландтаг Саксонии.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно