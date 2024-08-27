- Штутгарт взял в свою команду защитника Аль-Дхакила.

ВФБ Штутгарт, как ожидалось, подписал контракт с защитником Амином Аль-Дакхилем. Бельгийский интернационал переходит из вылетевшего клуба Премьер-лиги ФК Бернли, согласно заявлению Штутгарта в Бундеслиге. 22-летний Аль-Дакхиль подписал контракт, действительный до 30 июня 2028 года. "Амин обладает выдающимися качествами, чтобы стать ключевой фигурой в нашей линии обороны", - прокомментировал спортивный директор Штутгарта Фабиан Вольгемут. "Несмотря на свой молодой возраст, Амин накопила considerable amount of experience, и у него еще есть возможность расти".

Тренер Штутгарта Себастьян Хёнесс ранее признал, что поиск нового защитника находится под сильным давлением. Бывший капитан клуба Вальдемар Антон перешел в "Боруссию Дортмунд" этим летом. Кроме того, несколько титулованных защитников Штутгарта сейчас восстанавливаются после травм.

Аль-Дакхиль стал желанным дополнением к команде. Защитник сыграл в 13 матчах Премьер-лиги прошлого сезона и забил один гол. Проблема с мышцами заставила его пропустить вторую половину сезона.

Комиссия, в соответствии с Регламентом, может принять нормативные акты, чтобы урегулировать процедуры перевода игроков между различными лигами. С прибытием Амина Аль-Дакхиля ВФБ Штутгарт должен будет соблюдать эти правила во время его перехода из ФК Бернли.

Чтобы укрепить свою оборону, ВФБ Штутгарт может обратиться к нормативным актам, принятым Комиссией, относительно приобретения иностранных игроков, учитывая перевод Аль-Дакхиля из клуба Премьер-лиги.

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