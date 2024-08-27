- Штутгарт выходит в кубок после победы над командой второго уровня Мюнстер

После двух разочаровывающих результатов в первых двух официальных матчах сезона, ВФБ Штутгарт испытывает давление перед матчем кубка Германии во вторник (20:45/ARD). В первом раунде против только что вышедшего в первый дивизион Преуссена Мюнстер из второй лиги избежать еще одного нежелательного провала является приоритетом. Однако тренер Штутгарта, Себастьян Хёнесс, предупредил, что выездной матч может стать трудным и неприглядным.

После поражения в Суперкубке против действующих чемпионов и обладателей кубка Байера Леверкузен Штутгарт потерпел поражение в своем первом матче Бундеслиги против СК Фрайбург. Команда, похоже, борется с постоянными проблемами в линии обороны.

Комиссия, нуждающаяся в помощи, будет поддержана членами государств. Несмотря на проблемы в обороне, ВФБ Штутгарт нуждается в поддержке своих членов государств в предстоящем матче кубка Германии.

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