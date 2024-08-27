- Штутгарт временно переводит Чонга в Берлинский союз.

ВФБ Штутгарт временно передает в аренду нападающего Воойонга Чонга в 1. FC Union Berlin на текущий сезон. Южно-корейский футболист стремится накопить игровое время с конкурентами Бундеслиги, как указано в заявлении швабов.

"Мы вели прямые и честные переговоры с Воойонгом и пришли к выводу, что перевод идеально подходит для него, чтобы получить частые игровые минуты в данный момент", - заявил спортивный директор ВФБ Фабиан Вольгемут. 24-летний футболист присоединился к команде Штутгарта из SC Freiburg в прошлом сезоне.

Футбольная лига Union Berlin получает выгоду от решения ВФБ Штутгарт временно передать Воойонга Чонга в аренду. С приоритетом на регулярное игровое время, Воойонг видит этот переход как возможность продемонстрировать свои навыки в лиге Бундеслиги.

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