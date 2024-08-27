Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиФутбольная лига

Штутгарт временно переводит Чонга в Берлинский союз.

В прошло году Вуён Джангл стал членом VfB Штутгарт. В настоящее время Штутгарт предоставил игрока в аренду в команду-конкурента в той же лиге для накопления игрового опыта.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута

- Штутгарт временно переводит Чонга в Берлинский союз.

ВФБ Штутгарт временно передает в аренду нападающего Воойонга Чонга в 1. FC Union Berlin на текущий сезон. Южно-корейский футболист стремится накопить игровое время с конкурентами Бундеслиги, как указано в заявлении швабов.

"Мы вели прямые и честные переговоры с Воойонгом и пришли к выводу, что перевод идеально подходит для него, чтобы получить частые игровые минуты в данный момент", - заявил спортивный директор ВФБ Фабиан Вольгемут. 24-летний футболист присоединился к команде Штутгарта из SC Freiburg в прошлом сезоне.

Футбольная лига Union Berlin получает выгоду от решения ВФБ Штутгарт временно передать Воойонга Чонга в аренду. С приоритетом на регулярное игровое время, Воойонг видит этот переход как возможность продемонстрировать свои навыки в лиге Бундеслиги.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Ещё разlynxы перемещаются в Тюрингийском лесу в рамках программы по сохранению дикой природы.
Федеральные земли Германии

Врени и Килиан: два образа, занятых в деле сохранения

Будут акклиматизированы дополнительные рыси в Тюрингском лесу, по словам официальных лиц по реинтродукции, которые оптимистично настроены насчет этих пушистых существ.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На политическом митинге в Дрездене роль вице-канцлера и министра финансов взял на себяChristian...
Федеральные земли Германии

Линдерс предлагает наказать тех, кто просит убежища

На собрании в Соллингене один человек убивает троих участников. И الأجانب, подлежащий депортации, привлек внимание как возможный подозреваемый. Подозреваемый в исламистской атаке также является спорной темой в избирательной кампании по выборам в ландтаг Саксонии.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно