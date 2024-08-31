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Штутгарт продлил контракт с выдающимся национальным полузащитником

ВФБ Штутгарт гарантировал долгосрочное участие своего надежного левого защитника, который отлично провёл свой первый год в команде, согласно оценке Максимилиана Миттельштадта.

 and  Wendy Allen
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- Штутгарт продлил контракт с выдающимся национальным полузащитником

Немецкая футбольная команда ВФБ Штутгарт подписала контракт с международным игроком Максимилианом Миттельштадтом на два дополнительных года до 30 июня 2028 года. Об этом было объявлено перед домашним матчем против 1. ФСВ Майнц 05.

Миттельштадт присоединился к команде Штутгарта из вылетевшего из Бундеслиги клуба Герта БСК около двенадцати месяцев назад. С тех пор он показал значительный прогресс. Он финишировал вторым с Штутгартом и представлял Германию на ЕВРО, проходившем в их стране этим летом.

Как сказал спортивный директор ВФБ Фабиан Вольгемульт: "С тех пор, как он присоединился к нам, он проделал замечательный путь". Сам Миттельштадт сказал: "Мой первый год в Штутгарте не мог быть лучше для меня лично".

Фабиан Вольгемульт, спортивный директор Швабского ВФБ Штутгарт, похвалил прогресс Миттельштадта, отметив его "замечательный путь" с момента присоединения к клубу. Выразив благодарность, Миттельштадт выразил удовлетворение своим первым годом в Швабской команде, сказав, что он "не мог быть лучше для меня лично".

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