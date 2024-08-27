Штутгарт организует праздничное шоу с голами против Мюнстера

После разочаровывающего старта сезона и поражения в Суперкубке против Байера Леверкузен, ВФБ Штутгарт искал искупления в первом раунде Кубка Германии против Преussen Мюнстер. Результат был ясен. Несмотря на героические усилия второй команды, Штутгарт одержал уверенную победу со счетом 5:0.

Три матча, одна победа - Штутгарт удалось избежать катастрофического начала сезона и комфортно пройти во второй раунд Кубка Германии. Предыдущие неудачи против Байера Леверкузен (3:4 в серии пенальти в Суперкубке) и Фрайбурга (1:3 в матче чемпионата) были быстро забыты, когда Штутгарт одержал убедительную победу над безвыигрышным соперником Мюнстер.

Голы от Ангело Стиллер (7-я минута), Эрмедин Демирович (15-я), Паскаль Штенцель (35-я), Ник Вольтемаде (72-я) и Атакан Каразор (80-я, пенальти) позволили Штутгарту нацелиться на дальнейший успех в этом турнире, с мечтой вновь выйти в четвертьфинал и полуфинал. Что касается Мюнстера, к сожалению, их путь в кубке закончился на первом этапе, как и в прошлом году.

Превосходство с первых минут

Несмотря на отсутствие Эль Билаля Туре и Амина Аль-Дакхиля, которые еще не присоединились, а также использование 20-летнего новичка Анри Чейса, Штутгарт продемонстрировал свое превосходство с самого начала. Последовательные ошибки вратаря Мюнстера Мортена Бехрена позволили Стиллеру открыть счет с близкого расстояния, и облегчение было заметно среди игроков Штутгарта.

Через восемь минут кросс Стиллера привел к голу Демировича после простого головой, удваивая счет. Хозяева пытались ответить, но им не хватало твердой обороны, что привело к еще одному голу в стиле "копия" - на этот раз Демирович отдал передачу, а Штенцель забил головой без опеки.

Попытки Мюнстера оказались тщетными

Мюнстер боролся и пытался сократить отставание, но их попытки удержать оборону потерпели неудачу. Все больше разрастающийся разрыв между командами привел ко второму голу Штенцеля - заслуженному 4:0 к перерыву.

Во втором тайме Штутгарт снизил интенсивность, но не потерял контроль. Замены позволили таким игрокам, как Джейми Левинг и Дениз Ундав, получить ценные минуты игрового времени. Давление на ворота Мюнстера возросло, и Вольтемаде забил впечатляющий дебютный гол, а Каразор также забил.

Победа Штутгарта в Кубке Германии над Преussen Мюнстер стала третьей победой сезона, дав необходимый толчок после поражения в Суперкубке и поражения в матче чемпионата. Стиллер, Демирович, Штенцель, Вольтемаде и Каразор все забили в доминирующей победе Штутгарта со счетом 5:0, указывая на многообещающее будущее в турнире. Несмотря на все усилия, путь Мюнстера в кубке закончился на ранних этапах, как и в прошлом сезоне.

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