Штутгарт испытывает финансовый крах в своем первом матче в лиге

Джулиан Шустер впечатляет в дебюте в качестве главного тренера SC Фрайбург, обыграв VfB Штутгарт, серебряных призеров Бундеслиги, в матче-открытии сезона, в то время как RB Лейпциг с трудом вырывает победу у VfL Бохум. Дебютант Хольштайн Киль забивает дважды, но все же проигрывает.

RB Лейпциг - VfL Бохум 1:0 (0:0)

Антонио Нуса, новый многообещающий талант RB Лейпциг, сделал впечатляющий дебют в Бундеслиге, обеспечив победу 1:0 (0:0) для Лейпцига над VfL Бохумом. Юный футболист забил победный гол с первого удара по воротам, перевернув ожидания на легкую победу над командой, едва не вылетевшей в прошлом сезоне.

VfL Бохум, под руководством нового тренера Петра Цайдлера, испытывал трудности в нападении и держал Лейпциг в напряжении своей солидной обороной. После того, как капитан Лейпцига Виlli Орбан был удален за грубую игру (84'), Бохум усилил свои efforts, чтобы сравнять счет, но безуспешно.

SC Фрайбург - VfB Штутгарт 3:1 (1:1)

Штутгарт начал сезон с разочаровывающего поражения, уступив 1:3 (1:1) SC Фрайбургу в дерби земли Баден-Вюртемберг. Новый тренер Фрайбурга Джулиан Шустер отметился успешным дебютом. Фрайбург, сменивший тренера после 13 лет с Кристианом Штрейхом, наконец-то одержал победу над Штутгартом после двух поражений в прошлом сезоне.

Штутгарт испытывал трудности с игрой после летней перестройки. Эрмедин Демирович, лучший бомбардир Фрайбурга, открыл счет (2), но дубль Лукаса Кюблера (26', 61') и гол Рицу Доана (54') переломили ход матча в пользу Фрайбурга. Фрайбург одержал победу над своими юго-западными соперниками впервые с сезона 2019 и прервал серию неудачных стартов с 2018 года.

1. ФСВ Майнц 05 - 1. FC Унион Берлин 1:1 (0:0)

Команда Бо Svensson из Унион Берлина смогла добиться ничьей с Майнцем, чьим тренером был вернувшийся Svensson, со счетом 1:1 (0:0). Ведущий Майнца Надием Амири открыл счет после штрафного (53'), но Ласло Бенес сравнял счет (75'). Обе команды смогли избежать неприятного старта, учитывая, что обе команды сохранили прописку в лиге по итогам прошлого сезона.

Майнц сохранил свою беспроигрышную домашнюю серию из девяти матчей Бундеслиги и остался без побед над Унион Берлином с момента их повышения в 2019 году.

FC Аугсбург - Вердер Бремен 2:2 (2:1)

Первая домашняя игра Аугсбурга закончилась ничьей с Вердером Бремен, оставив команду разочарованной несмотря на перестройку под руководством нового тренера Джесса Торпу. Аугсбург не смог выиграть свою 14-ю подряд домашнюю игру-открытие. Жара усложнила игру, но они не смогли победить.

Заметными в Аугсбурге были два новых игрока. Вратарь Недилько Лабровіч выглядел неудачно, пропустив гол от Феликса Агу для Бремена (12), но затем сделал несколько впечатляющих сэйвов. Самуэль Эссенде, подписанный из FC Визела, переломил ход матча голом (35). Несмотря на настойчивые усилия Бремена, гол от Джастина Нжинмаха (58') обеспечил ничью.

ТСГ 1899 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 (2:0)

Дебют Хольштайн Киля в высшем дивизионе не задался, и они уступили 2:3 (0:2) кризисному ТСГ Хоффенхайму. Анджеј Крамарич, забивной форвард Хоффенхайма, оформил хет-трик, забив пенальти, головой и с игры.

Хотя Александр Бернхардссон забил первый гол в Бундеслиге за Киль (63'), и Шуто Мачино сравнял счет (89'), этого оказалось недостаточно для победы. Анду Келиати, запасной игрок, получил второе предупреждение (82') за повторные фолы, добавив проблем Килю.

Домашняя игра была нарушена конфликтом между клубом и фанатами. Руководство клуба заявило, что две ультра-группы объявили "войну" клубу в ответ на увольнение спортивного директора Александра Розе в конце июля. Клуб опасался преднамеренного прекращения игры.

На протяжении большей части матча были видны баннеры, критикующие руководство клуба. Один из баннеров гласил: "Начата саморазрушительная деятельность", в то время как фанаты объявили бойкот, не поддерживая команду.

Продолжается доминирование SC Фрайбурга

SC Фрайбург продолжает впечатлять под руководством Джулиана Шустера, одержав еще одну победу. На этот раз они обыгрывают Боруссию Мёнхенгладбах 2-1 (1-1), продлив свою беспроигрышную серию.

Штутгарт борется с моментом Фрайбурга

Несмотря на свои трудности, VfB Штутгарт не может прервать доминирование SC Фрайбурга. Даже в следующей игре против Баварии Мюнхен Штутгарт не может одержать победу, уступив 2-1 (0-0). Сильный старт Фрайбурга под руководством Шустера оставляет свой след в Бундеслиге.

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