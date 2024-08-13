Штормы затопили подвалы и подземные рабочие места в Северном Рейн-Вестфалии

В Северном Рейне-Вестфалии сильные штормы облегчают жаркие и душные дни во многих местах. "Наводнение" зафиксировано в Дюссельдорфе, сообщает пожарная служба. Один человек получил ранение головы от града, но жизни никому не угрожают.

Штормы с дождем и градом привели к затоплению подвалов и повалу деревьев в нескольких городах Северного Рейна-Вестфалии. "Все доступные сотрудники находятся на службе", - сказал представитель пожарной службы Дюссельдорфа. Почти вся городская территория пострадала. Основной фокус операций - водные проблемы - затопление подвалов и тоннелей. Пока серьезных травм нет.

Однако один человек получил такое сильное ранение головы от града, что ему потребовалась помощь. В остальном, это "обычное дело, просто больше". На данный момент зафиксировано 190 операций. В Бонне полиция сообщила о примерно 30 операциях. "Затопленные подвалы, сломанные ветки, деревья на дороге", - перечислил представитель. Но серьезных инцидентов не было.

В Халтерне-ам-Зее пожарная служба также провела несколько операций. Там тоже в основном речь шла о затопленных подвалах и поваленных деревьях. На данный момент их число составляет около 15. Жизням никому не угрожает, и реки не выходят из берегов.

Вечером немецкий метеорологический сервис (DWD) предупредил о штормах. Местами возможны сильные ливни (до 40 литров на квадратный метр в короткий промежуток времени) и сильные порывы ветра до 90 км/ч. В течение ночи с вторника на среду будет лишь кратковременное затишье. Возможны дальнейшие грозы с штормовым потенциалом, частично уже в течение ночи.

В Северном Рейне-Вестфалии зафиксирована рекордная температура 36,2 градуса Цельсия

В ближайшие дни жителей Северного Рейна-Вестфалии ждут жаркие дни и теплые ночи. "Температуры остаются относительно высокими ночью и достигают минимума 20-22 градусов", - сказал метеоролог из DWD.

Более 36 градусов - это рекордная температура в Северном Рейне-Вестфалии, согласно предварительным данным DWD. 36,2 градуса были зафиксированы в Эннигерлохе-Остенфельде в районе Варендорф, как сообщил представитель. Самая высокая температура, зарегистрированная в этом году в Северном Рейне-Вестфалии, составила 35,4 градуса. Но это предварительные цифры.

DWD объявил экстремальное предупреждение о жаркой погоде в Северном Рейне-Вестфалии. В среду метеорологический сервис ожидает пиковые температуры, которые будут немного ниже.

Пожарная служба Дюссельдорфа сообщила, что они мобилизовали всех своих доступных сотрудников для борьбы с проблемами, вызванными штормами. Комиссия по управлению чрезвычайными ситуациями в Северном Рейне-Вестфалии внимательно следит за ситуацией, чтобы оказать необходимую помощь и поддержку.

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