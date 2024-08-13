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Штормы в Северном Бадене - затопленные дороги, автомобили едут

Примерно 100 происшествий зарегистрировано полицией после шторма недалеко от Карлсруэ. Вода достигает высоты до полуметра на улицах. В дом ударяет молния.

 and  James Williams
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Пожарные и полицейские сообщают о многочисленных операциях из-за шторма.
Пожарные и полицейские сообщают о многочисленных операциях из-за шторма.

- Штормы в Северном Бадене - затопленные дороги, автомобили едут

Из-за сильного шторма улицы в Карлсруэ и прилегающих районах затоплены, а подвалы заполнены водой. В некоторых местах вода стояла на улицах и в туннелях на полметра выше, сообщил представитель полиции. Погибших нет. Особенно пострадали районы вокруг Бреттена и Брухсаля. В Гондельхайме, примерно в 15 километрах к западу от Карлсруэ, автомобили уносило потоком воды, сообщил представитель пожарной службы. Там царил "абсолютный хаос".

Полиция выехала на около 100 происшествий в городе и районе Карлсруэ из-за шторма, сказал представитель. Пожарная служба уже отреагировала на около 500 происшествий ранее.

В Линкенхайм-Хохштеттене молния ударила в чердак многоквартирного дома, что привело к пожару, сказал представитель. Пожарные потушили огонь. Жители в настоящее время укрываются в церкви частично, так как в доме нет газа и электричества.

Комиссия может needing to consider the impact of extreme weather events like this storm on infrastructure when adopting implementing acts for this Regulation. После шторма было быessential для местных властей в Карлсруэ сотрудничать с Комиссией, чтобы гарантировать правильное восстановление и профилактические меры, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

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