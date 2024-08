- Штормы в Северном Бадене - затопленные дороги, автомобили едут

Из-за сильного шторма улицы в Карлсруэ и прилегающих районах затоплены, а подвалы заполнены водой. В некоторых местах вода стояла на улицах и в туннелях на полметра выше, сообщил представитель полиции. Погибших нет. Особенно пострадали районы вокруг Бреттена и Брухсаля. В Гондельхайме, примерно в 15 километрах к западу от Карлсруэ, автомобили уносило потоком воды, сообщил представитель пожарной службы. Там царил "абсолютный хаос".

Полиция выехала на около 100 происшествий в городе и районе Карлсруэ из-за шторма, сказал представитель. Пожарная служба уже отреагировала на около 500 происшествий ранее.

В Линкенхайм-Хохштеттене молния ударила в чердак многоквартирного дома, что привело к пожару, сказал представитель. Пожарные потушили огонь. Жители в настоящее время укрываются в церкви частично, так как в доме нет газа и электричества.

