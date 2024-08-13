- Штормы в Германии

После жаркого начала недели по Германии прокатились сильные грозы с дождем и градом. Особенно пострадали Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония и Баден-Вюртемберг, где к вечеру сообщалось о затопленных подвалах и улицах в нескольких районах. По словам представителя железной дороги, дерево, вырванное из-за шторма, остановило S-Bahn поезд с 80 пассажирами возле Хеннефа (НРВ), пассажиры были переведены на другой поезд на месте. Дом престарелых в Восточной Фризии пришлось эвакуировать.

По предварительным данным немецкой метеослужбы (DWD), сегодня был самый жаркий день в году. Самая высокая температура 36,5 градусов была зафиксирована в городе Бад-Нойенар-Ахвайлер в Рейнланде-Пфальце, как сообщил метеоролог DWD. Это превзошло предыдущий рекорд 35,7 градусов, установленный в понедельник.

Штормы: затопленные участки на шоссе

Штормы обрушились вечером. "Все доступные службы экстренной помощи находятся в действии", - сказал представитель пожарной службы Дюссельдорфа. Почти вся городская территория была затронута. Основной фокус операций были водные проблемы - затопленные подвалы и тоннели. Серьезных травм не было, но один человек получил травму головы от града. Полиция также сообщала о затопленных участках на шоссе А59 и А42 возле Дюссельдорфа и предупреждала о возможности аквапланирования.

В Бонне полиция сообщала о около 30 операций. "Затопленные подвалы, обломанные ветки, деревья на дороге", - перечислил представитель вечером. В Хальтерне ам Зее пожарная бригада также провела несколько операций. Там также основной фокус был на затопленные подвалы и упавшие деревья. Ничьи жизни не были в опасности, и не было случаев переполнения рек за пределы берегов.

Водяные потоки уносят машины

В Карлсруэ и окрестностях (Баден-Вюртемберг) также были затоплены улицы - затоплены подвалы. В некоторых местах вода стояла на улицах или в тоннелях на полметра, сказал представитель полиции. Травм не было. Особенно пострадали районы вокруг Бреттена и Брухсаля. В Гондельсхайме, примерно в 15 километрах западнее Карлсруэ, машины уносило потоками воды, сказал представитель пожарной службы. "Это полный хаос".

В Линкенхайм-Хохштеттене молния ударила в мансарду многоквартирного дома, вызвав пожар, как сообщил представитель полиции. Пожарная служба потушила пожар. Жители в настоящее время частично размещены в церкви, так как дом без газа и электричества.

Дом престарелых должен быть эвакуирован

Тяжелые грозы также привели к сотням операций пожарной службы в Восточной Фризии (Нижняя Саксония). Город Аурих особенно пострадал, сказал представитель операционного центра в Витмунде. Дом престарелых пришлось эвакуировать. Число пострадавших было сначала неясно. Также был серьезно затронут госпиталь. Сотрудники пожарной службы и Технического спасательного агентства пытались откачать воду из подвала, чтобы предотвратить эвакуацию. "Привозятся мешки с песком", - сказал представитель.

Кроме того, представитель города Дюссельдорфа объявил, "Дополнительная информация: мы разместили мешки с песком в стратегических местах, чтобы предотвратить проникновение воды в здания".

Несмотря на усилия по эвакуации в Аурихе, Операционный центр Витмунд посоветовал, "Также важно отметить: жителям низменных районов рекомендуется оставаться дома и следить за обновлениями".

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