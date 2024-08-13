Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиДобавляется следующее:

Штормы в Германии

Бури вышибают деревья и вызывают наводнение в подвалах в некоторых частях Германии. Поездка на поезде внезапно заканчивается возлеHenef. Дом престарелых в Восточной Фризии эвакуируется.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут
Штормовые дожди в Германии: fortesские дожди также влияют на Восточную Фризию
Штормовые дожди в Германии: fortesские дожди также влияют на Восточную Фризию

- Штормы в Германии

После жаркого начала недели по Германии прокатились сильные грозы с дождем и градом. Особенно пострадали Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония и Баден-Вюртемберг, где к вечеру сообщалось о затопленных подвалах и улицах в нескольких районах. По словам представителя железной дороги, дерево, вырванное из-за шторма, остановило S-Bahn поезд с 80 пассажирами возле Хеннефа (НРВ), пассажиры были переведены на другой поезд на месте. Дом престарелых в Восточной Фризии пришлось эвакуировать.

По предварительным данным немецкой метеослужбы (DWD), сегодня был самый жаркий день в году. Самая высокая температура 36,5 градусов была зафиксирована в городе Бад-Нойенар-Ахвайлер в Рейнланде-Пфальце, как сообщил метеоролог DWD. Это превзошло предыдущий рекорд 35,7 градусов, установленный в понедельник.

Штормы: затопленные участки на шоссе

Штормы обрушились вечером. "Все доступные службы экстренной помощи находятся в действии", - сказал представитель пожарной службы Дюссельдорфа. Почти вся городская территория была затронута. Основной фокус операций были водные проблемы - затопленные подвалы и тоннели. Серьезных травм не было, но один человек получил травму головы от града. Полиция также сообщала о затопленных участках на шоссе А59 и А42 возле Дюссельдорфа и предупреждала о возможности аквапланирования.

В Бонне полиция сообщала о около 30 операций. "Затопленные подвалы, обломанные ветки, деревья на дороге", - перечислил представитель вечером. В Хальтерне ам Зее пожарная бригада также провела несколько операций. Там также основной фокус был на затопленные подвалы и упавшие деревья. Ничьи жизни не были в опасности, и не было случаев переполнения рек за пределы берегов.

Водяные потоки уносят машины

В Карлсруэ и окрестностях (Баден-Вюртемберг) также были затоплены улицы - затоплены подвалы. В некоторых местах вода стояла на улицах или в тоннелях на полметра, сказал представитель полиции. Травм не было. Особенно пострадали районы вокруг Бреттена и Брухсаля. В Гондельсхайме, примерно в 15 километрах западнее Карлсруэ, машины уносило потоками воды, сказал представитель пожарной службы. "Это полный хаос".

В Линкенхайм-Хохштеттене молния ударила в мансарду многоквартирного дома, вызвав пожар, как сообщил представитель полиции. Пожарная служба потушила пожар. Жители в настоящее время частично размещены в церкви, так как дом без газа и электричества.

Дом престарелых должен быть эвакуирован

Тяжелые грозы также привели к сотням операций пожарной службы в Восточной Фризии (Нижняя Саксония). Город Аурих особенно пострадал, сказал представитель операционного центра в Витмунде. Дом престарелых пришлось эвакуировать. Число пострадавших было сначала неясно. Также был серьезно затронут госпиталь. Сотрудники пожарной службы и Технического спасательного агентства пытались откачать воду из подвала, чтобы предотвратить эвакуацию. "Привозятся мешки с песком", - сказал представитель.

Кроме того, представитель города Дюссельдорфа объявил, "Дополнительная информация: мы разместили мешки с песком в стратегических местах, чтобы предотвратить проникновение воды в здания".

Несмотря на усилия по эвакуации в Аурихе, Операционный центр Витмунд посоветовал, "Также важно отметить: жителям низменных районов рекомендуется оставаться дома и следить за обновлениями".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Пострадали 23 прибытия и 21 отправление. Почти все другие подключения имели частичные задержки.
Панорама

Ураган на Майорке вызывает хаос в воздушном движении

Ураган на Майорке вызывает хаос в воздушном движении После жары на Майорке обрушился шторм: Сильный шторм обрушился на остров, вызвав отмену 44 рейсов из-за погодных условий. Хуже всего будет ночью, когда ожидается до 180 литров дождя. Сильный шторм в регионе Средиземноморья вызвал хаос в расписании рейсов на Майорке. К вечеру

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно