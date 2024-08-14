- Штормы в Германии - наводнения и несчастные случаи

Штормы с сильным дождём и градом испытали на прочность службы экстренного реагирования в различных частях Германии в вечернее и ночное время. Особенно пострадали Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония, Бавария и Баден-Вюртемберг, где в Бруксале река вышла из берегов и затопила старую часть района Хайдельсхайм. По данным пожарной службы, вода достигла высоты 1,50 метра в самой высокой точке. По данным центра наводнений, река Заалбах достигла своего самого высокого уровня более 2,13 метра на дамбе в Бруксале около 2:30 ночи, всего на несколько сантиметров выше отметки так называемого столетия наводнений 2,10 метра.

В других федеральных землях службы экстренного реагирования сообщали о затопленных подвалах и улицах. Первоначально не поступало сообщений о серьезных травмах или смертельных случаях. Штормы предшествовала жара, которая достигла своего пика во вторник в Рейнланд-Пфальце в Бад-Нойенар-Ахвайлере с температурами до 36,5 градусов Цельсия - пока что самое жаркое день года, согласно немецкому метеорологическому службе.

Вода в подвалах и на улицах

В Баден-Вюртемберге особенно пострадал район Карлсруэ от сильных штормов. Вечером во вторник центр наводнений предупредил, что из-за местных ливней уровни воды в некоторых ручьях и небольших реках могут существенно повыситься tanto в ночное время, как и в среду.

В Бруксале из-за наводнения в районе Хайдельсхайм жителям было рекомендовано через предупредительное приложение покинуть подвалы и первые этажи в определенных районах и переместиться на более высокие этажи. Двое помощников из числа населения получили травмы, степень тяжести которых пока не ясна. Также были наводнения в центре Бруксаля, например, в подвалах. Однако уровни воды в обоих местах с тех пор снизились.

Полиция Карлсруэ призвала людей избегать несущественных поездок из-за штормовой ситуации. Ассоциация пожарной службы объявила незадолго до полуночи, что пожарные обработали более 500 вызовов.

Сорванное дерево блокирует Eurocity от продолжения поездки

В Баварии Eurocity близ Бад-Эндорфа столкнулся с деревом, упавшим на рельсы, и остановился. На борту поезда находилось около 260 человек, которых до Приина доставили микроавтобусами, как объявил немецкий железнодорожный оператор. По данным федеральной полиции, травм не было. Водопровод поврежден и нуждается в ремонте, объявил железнодорожный оператор. Ожидается, что заблокированный участок между Бад-Эндорфом и Приином возле Чiemsee будет расчищен в утренние часы. Дальние поезда были перенаправлены или завершили свои поездки досрочно.

Также были нарушения в железнодорожном сообщении в районе Аммерланд в Нижней Саксонии: из-за шторма дерево упало на контактную сеть, полностью остановив железнодорожное движение на станции Августфеhn в Апене поздно во вторник вечером, как сообщила пожарная служба. Также был остановлен пассажирский поезд на линии.

Примерно 25 жителей были вынуждены покинуть дом престарелых

В Восточной Фрисландии сильные дожди также привели к сотням выездов пожарной службы. Особенно пострадал город Аурих, как заявил представитель оперативного центра в Витмунде. Примерно 25 жителей были вечером переведены в спортзал из дома престарелых, где отвалились потолочные панели. В больнице Ауриха пожарные и Техническое агентство по оказанию помощи работали над предотвращением эвакуации.

Также подвалы затоплены в Дюссельдорфе

Сильные штормы также оставили свой след в Северном Рейне-Вестфалии. "Все доступные службы экстренного реагирования находятся на месте", - заявил представитель пожарной службы Дюссельдорфа во вторник вечером. Почти вся городская территория была затронута. Ясным фокусом операций были водные проблемы - затопленные подвалы и туннели. Полиция также сообщила о нескольких затопленных участках на автомагистралях A59 и A42 возле Дюссельдорфа и предупредила о гидроплане.

В тексте упоминалось, что сильные штормы затронули несколько федеральных земель в Германии, в частности, упомянуты Нижняя Саксония. Вот два предложения, содержащие слово "Нижняя Саксония" и следующие из данного текста:

Нижняя Саксония, наряду с Северным Рейном-Вестфалией, Баварией и Баден-Вюртембергом, испытала сильные штормы с сильным дождем и градом.В районе Аммерланд в Нижней Саксонии дерево упало на контактную сеть, полностью остановив железнодорожное движение на станции Августфеhn в Апене.

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