- Шторм: молнии и переполненные подвалы в Северном Рейн-Вестфалии

Грозы вызвали удары молний и затопленные улицы ночью и во вторник вечером во многих частях Северного Рейна-Вестфалии. По данным первоначального отчета от Министерства внутренних дел, погибших или серьезно раненых нет, об этом сообщила spokeswoman по запросу. Однако было больше развертываний, чем обычно.

В Оберхаузене было множество развертываний из-за поваленных деревьев и затопленных подвалов. Была кратковременная отключение электроэнергии в одном городском районе. В Вюрселен несколько ударов молнии привели к развертываниям. В одном доме крыша загорелась, и дом стал непригодным для проживания.

Мужчина получил ранение головы от града в Дюссельдорфе. "Все доступные силы развертывания находятся в действии", - сказал спикер пожарной службы вечером. В основном, затопление подвалов и вода под мостами держали помощников занятыми. Одного человека ударило градом так сильно, что он получил ранение головы.

Полиция сообщила о нескольких затопленных участках на А59 и А42 возле Дюссельдорфа. Они предупредили об аквапланировании.

В Гревенброке удар молнии зажег стропила крыши двух жилых домов во вторник вечером. По данным пожарной службы, огонь был быстро потушен. Также сообщалось об ударах молнии в домах в других частях города. Никто не пострадал.

В Мёнхенгладбахе вечером было обработано около 70 развертываний, связанных с погодой. В основном это были затопленные подвалы и мосты, удары молнии в крыши и срабатывания автоматических систем пожарной сигнализации.

Погода также повлияла на железнодорожное сообщение. Из-за удара молнии в постовом сигнале станция в Коесфельде в настоящее время недоступна, и ведутся ремонтные работы, сообщила spokeswoman. Также были повреждения и задержки на линии между Кемпеном и Крефельдом из-за удара молнии в другой постовой сигнал, которые все еще продолжаются.

Рядом с Хеннеф дерево, предположительно поваленное из-за шторма, внезапно прервало поездку 80 пассажиров во вторник. Дерево "почти наверняка упало из-за шторма" на участок пути между Siegburg/Bonn и Hennef, сказал spokesperson железной дороги. Затем 80 пассажиров сели на другой поезд на этом месте.

Также были развертывания, связанные с погодой, в районе Весель. В Моерсе дерево упало на железнодорожные пути, а улицы были затоплены в Friedrichsfeld. Был удар молнии в контактной сети на железнодорожном переезде в Вёрде.

В городе Дрольшаген на юге NRW поступили звонки об уличном наводнении, поваленных деревьях и затопленных подвалах, сообщила пожарная служба. Также были развернуты силы из соседних городов. Был больше развертываний в Бонне, Хальтерне аме Зее и муниципалитете Вахтберг в районе Рейн-Сиг.

Спикер пожарной службы упомянул, что "все доступные силы развертывания находятся в действии" в Дюссельдорфе. Комиссия получила звонки об уличном наводнении и поваленных деревьях в Дрольшагене, потребовавших развертывания сил из близлежащих городов.

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