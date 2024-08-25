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"Шторм Аль-Шабаб" завоевал золотую медаль в турнире в Иффзейме

Всаднику Джейсону Уотсон вместе с его трехлетним жеребцом Аль Шабаб Сторм удалось одержать победу на конном треке в Иффехайме, чем вызвал громкие овации со стороны 9000 зрителей, собравшихся вдоль дорожки.

 and  Max Becker
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- "Шторм Аль-Шабаб" завоевал золотую медаль в турнире в Иффзейме

Великобритания завоевывает престижный титул на немецкой траве в этом году На 154-м Золотом Кнуте в казино Баден-Баден, прошедшем в воскресенье на ипподроме Иффехайм, жеребец Al Shabab Storm, под седлом Джейсона Уотсона, превзошёл Whispering Dream (Адри де Вриес) в забеге на 1200 метров. Наблюдая за этим, 9200 зрителей увидели, как Knock On (Ронан Томас) и Purest Time (Глен Мюр) заняли третье и четвёртое места.

Призовой фонд составил 55 000 евро, из которых владельцу лошади Ахмаду Аль Шайху досталось 32 000 евро. Трехлетний жеребец Al Shabab Storm, выигравший четыре из двенадцати стартов, тренируется у Эндрю Балдинга. "Он невероятно сильная лошадь", - похвалил жокей Джейсон Уотсон. "Он сделал значительные улучшения и сохраняет отличное отношение".

Первый старт Недели Гран-при в субботу выиграл четырёхлетний жеребец Downtown. Тренер из Кёльна Хенк Гревэ подготовил Downtown к победе в восьми из пятнадцати стартов. Трёхлетний жеребец был под седлом Торе Хэммер-Хансена, а вторым и третьим пришли Napolitano (Бауыржан Мурзабаев) и Atoso (Александр Пиеtsch).

Впечатляющие выступления Al Shabab Storm продолжились и за пределами трассы Galoppino, так как его владелец Ахмад Аль Шайх также был успешным бизнесменом в Дубае. На Galoppino Cup в Баден-Бадене жеребец продемонстрировал свою скорость и силу, доказав, что он серьезный конкурент.

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