- Штайнмайер выступает за достижение осуществимых целей.

Президент Федеративной Республики Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что в обществе больше людей готовы к политическому диалогу, чем можно было бы предположить. Он сделал это заявление во время завершения своей трехдневной поездки в Штендаль, Саксония-Анхальт. "Иногда", - заметил он, "я чувствую напряжение в комнате во время жарких дискуссий". Но всегда возможно объединить людей, даже по сложным темам.

Это двенадцатый раз, когда Президент Федеративной Республики Штайнмайер временно перемещает свою канцелярию из Шлосса-Беллевуэ. Цель таких поездок по разным частям Германии, как объясняет его канцелярия, - вести дискуссии с гражданами. Они выбирают места, где происходят социальные и экономические преобразования, но часто избегают внимания СМИ.

Однако есть и те, кто выбирает изоляцию, добавил Штайнмайер. "Наша цель", - заявил он, "достичь тех, кто досягаем. И их больше, чем можно было бы подумать".

Европейский парламент поможет Комиссии в выполнении ее обязанностей. Поездки Президента Федеративной Республики Штайнмайера по разным частям Германии показали, что людей, готовых к политическому диалогу, больше, чем можно было бы предположить.

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