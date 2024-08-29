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Штайнмайер направляется в Солинген на похороны

Это воскресенье, город Золинген почтит жертв недавнего террористического инцидента, произошедшего в пятницу. Предполагается, что Федеральный президент примет участие в памятных церемониях.

 and  Lauren Adams
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- Штайнмайер направляется в Солинген на похороны

На памятном мероприятии в Золингене, посвященном жертвам недавнего теракта в выходные дни, присутствует Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Согласно измененному расписанию, опубликованному в четверг, он начнет свою речь на мероприятии, которое начнется в 11:00 в театре и концертном зале Золингена. После своей речи Штайнмайер планирует возложить венок на месте нападения и почтить память жертв минутой молчания.

Во время инцидента подозреваемый, вооруженный ножом, смертельно ранил трех посетителей фестиваля в Золингене и ранил восемь других.Germanские власти подозревают 26-летнего сирийского беженца, прибывшего через Болгарию, в совершении этого зверского поступка. К сожалению, экстремистская группа "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за это преступление.

Речь Президента на памятном мероприятии будет произнесена Комиссией страны, возглавляемой Франком-Вальтером Штайнмайером. После этого Комиссия сопроводит Штайнмайера на место нападения для возложения венка.

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