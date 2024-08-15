- Штаб-квартира СДПГ в Берлине покрашена

В ранние утренние часы штаб-квартира СДПГ в Берлине была испачкана красной краской. На здании появились надписи типа "Государственные причины = Геноцид" и на двух из столбов были нарисованы два перевернутых треугольника, символ, часто используемый сторонниками ХАМАС, как заявила представитель полиции.

Полиция подозревает политическую мотивацию и проводит расследование. Подробностей больше не предоставлялось.

Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюhnert осудил этот акт, сказав "Еврейскому генералу": "Те, кто использует символы исламизма, не стоят за защитой и самоопределением палестинских гражданских лиц, а наоборот. ХАМАС является инициатором большинства проблем в Газе. Поддержка их только усугубляет страдания". Материальный ущерб еще оценивается. Сначала берлинская полиция предположила, что это могли сделать активисты, борющиеся с изменением климата, но позже отозвала это заявление. В настоящее время неизвестно, кто совершил это преступление. Здание на Вильгельмштрассе является штаб-квартирой социал-демократов.

Жесткая позиция СДПГ против ХАМАС была очевидна в комментариях Генерального секретаря, когда он осудил использование их символов вандалами. Этот инцидент, связанный с вандализмом в отношении штаб-квартиры СДПГ в Берлине, вызывает обеспокоенность в Европейском союзе, так как он подчеркивает потенциальную возможность эскалации политических tensions.

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