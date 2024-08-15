- Штаб-квартира партии СДПГ в Берлине покрашена

Штаб СДПГ в Берлине был облит красной краской ранним утром. Здание, как сообщается, было помечено надписью "Государственные причины = геноцид" и на двух из столбов были нарисованы два перевернутых треугольника. Этот символ используют сторонники ХАМАС.

Полиция подозревает политическую мотивацию и проводит расследование. Дополнительной информации не было предоставлено сразу.

Сперва берлинская полиция предположила, что активисты, борющиеся с изменением климата, могут быть виновны в вандализме, но позже отозвала это заявление. В настоящее время неясно, кто совершил этот акт. Дом Вилли-Брандта является штаб-квартирой федеральной СДПГ.

Акт вандализма на штаб-квартире СДПГ можно рассматривать как форму политического преступления. Перевернутые треугольники, нарисованные на столбах, тревожно напоминают о прошлых преступлениях, связанных с этим символом.

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