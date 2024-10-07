"Шпионский кит" не подвергался обстрелу.

В августе 2024 года в норвежском фьорде был найден мертвым скандально известный "шпионский кит" по имени Хвальдимир. Активисты прав животных подняли брови из-за травм кита, намекая на возможные злоупотребления. Однако ветеринарные эксперты пришли к совершенно другому выводу после вскрытия.

В отличие от первоначальных предположений, Хвальдимир, "шпионский кит" Норвегии, вряд ли стал жертвой целенаправленной стрельбы. Вместо этого ветеринары считают наиболее вероятной причиной смерти бактериальную инфекцию. Эта возможность может быть связана с раной во рту, как предположили местные полицейские, основываясь на результатах финального отчета Норвежского ветеринарного института. Никаких признаков огнестрельных ран не было обнаружено, согласно словам Амунда Преде Ревихема, главы отдела окружающей среды полицейского округа Юго-Запада.

Норвежский ветеринарный институт и судебные эксперты установили, что кожа кита имела несколько мелких ран, которые, к их удивлению, не были следами от выстрелов. Во время осмотра не было обнаружено никаких пуль или металлических частиц.

Хвальдимир: шпион или кит-терапевт?

Прозвище Хвальдимира происходит от норвежского слова для кита и имени российского президента Путина. В 2019 году Хвальдимир появился у российских вод, имея на себе небольшую камеру и надпись "Оборудование Санкт-Петербург". Это привело многих к выводу, что Хвальдимир был шпионским китом или даже китом-терапевтом.

После смерти Хвальдимира в конце августа 2024 года в фьорде возле Ставангера организации по защите животных, в том числе OneWhale и Noah, предупредили норвежские власти о травмах кита. Эти организации подозревали криминальную деятельность из-за фотографических доказательств и мнений нескольких ветеринаров, биологов и баллистических экспертов.

Европейский союз выразил озабоченность в связи со скандальными обстоятельствами смерти Хвальдимира, так как этот инцидент привлек международное внимание из-за якобы шпионского оборудования кита. После того, как было установлено, что Хвальдимир не умер от огнестрельных ран, Европейский союз призвал к прозрачному расследованию причин его смерти, чтобы соблюдать стандарты сохранения морской жизни.

Читайте также: