"Шпионский кит" не подвергался обстрелу.

В августе в норвежском фьорде был найден мертвым скандально известный "шпионский кит" Хвальдимир. Активисты, защищающие животных, заподозрили неладное из-за видимых ран. Однако ветеринары пришли к выводу, что самой вероятной причиной смерти была бактериальная инфекция.

В отличие от первоначальных предположений, "шпионский кит" Хвальдимир, похоже, не был застрелен в Норвегии. Ветеринары, проводившие вскрытие, заключили, что бактериальная инфекция, возможно, начавшаяся с травмы рта, была основной причиной смерти. Об этом сообщил отдел экологии Юго-Западного полицейского округа, ссылаясь на окончательный отчет Норвежского ветеринарного института.

Эксперты-ветеринары и криминалисты полиции установили, что на теле кита были различные поверхностные раны, но они не были ранениями от выстрелов. Никаких пуль или металлических фрагментов не было обнаружено.

Кит-шпион или кит-терапевт?

Хвальдимир, чье имя происходит от норвежского слова "кит" и имени российского президента Владимира Путина, впервые появился в 2019 году возле российских вод с небольшой камерой и надписью "Оборудование Санкт-Петербург" на теле. Это вызвало спекуляции о том, что дружелюбный кит мог быть российским шпионом. Альтернативой было то, что это был кит-терапевт. В августе 2024 года Хвальдимир был найден мертвым в фьорде возле Ставангера.

Общественные организации OneWhale и Noah сообщили об этом случае норвежским властям, обратив внимание на записанные раны и коллективную оценку нескольких ветеринаров, биологов и баллистических экспертов, согласно которой смерть Хвальдимира была результатом криминального деяния.

Несмотря на первоначальные подозрения в неправомерных действиях, дальнейшее расследование не выявило никаких доказательств ран от выстрелов или пуль на теле мертвого "шпионского кита" Хвальдимира. Вместо этого ветеринары приписали его смерть бактериальной инфекции, возможно, начавшейся с травмы рта.

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