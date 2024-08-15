Атомная энергия и оружие - Шпионаж, бомбы, наука - Россия празднует ядерную энергетику

Массивный стеклянный дворец с большими буквами "Атом" является последней достопримечательностью в московском парке отдыха и выставок ВДНХ. Россия в настоящее время празднует 85-летие парка с павильонами в стиле советского классицизма. ВДНХ расшифровывается как Выставка достижений народного хозяйства, где представлены большие выставки космической Exploration и архитектурные храмы, напоминающие бывшие советские республики, такие как Узбекистан и Украина. Но последней достопримечательностью является Павильон "Атом" с семью этажами, четыре из которых находятся под землей, где Россия празднует свою любовь к атому и ядерной энергии как великое научное достижение человечества.

Это путешествие во времени от начала атомной шпионаж и добычи урана, в том числе в Восточной Германии, до строительства и испытания первых бомб, катастроф, таких как авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году, до настоящего и будущего. Посетители видят, как ядерные ученые используют технологии сегодня, чтобы сделать еду дольше, сделать морскую воду пригодной для использования и продвинуть медицину. Многофacetная пропагандистская выставка "Росатома" также представляет новый ядерный ледокол "Лидер", который без труда преодолевает Арктику на видео, стремясь сделать Северный морской путь одним из самых используемых торговых маршрутов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, во время тура с лидером Кремля Владимиром Путиным в июле, сказал о "грандиозной демонстрации роли ядерных технологий" в научном прогрессе и энергетической безопасности человечества. "Я уверен, что выставка вдохновит многих молодых людей погрузиться в мир ядерной энергии и технологии - во благо будущих поколений и нашей планеты", - написал он в гостевой книге. Россия, подчеркнул Моди, является ключевым партнером в использовании ядерной энергии в Индии.

Материал для советских атомных бомб поступал из ГДР

Индийский гость также видит большую "развлекательную ценность" в павильоне, который начинается глубоко под землей с залами вроде бункера в полумраке. Есть реконструированная немецкая загрузочная станция с бочками урана. Это напоминает нам о горнодобывающей компании Wismut - но не о тяжелых последствиях для здоровья шахтеров и окружающей среды в ГДР. Wismut когда-то была самой важной иностранной операцией Советского Союза по добыче урана - для строительства атомных бомб.

Зал предназначен как дань роли ГДР в качестве поставщика расщепляющегося материала во время холодной войны. "Десятки тысяч людей были вовлечены в работу, добывая около 100 тонн урана в год!" - написано на знаке.thus, атомная бомба могла быть создана в кратчайшие сроки.

В противном случае первые залы в самом нижнем подвале музея посвящены началу. Комната, оформленная как лаборатория для оценки шпионских фотографий, рассказывает историю великих советских агентов, собиравших информацию на Западе - в том числе у немцев. Клаус Фукс, немецкий физик и коммунист, работавший над атомным проектом в США и передавший документы советским агентам, увековечен здесь.

Испытание атомной бомбы как зрелище для посетителей

Реконструкции жилых комнат показывают, как люди жили в США и Советском Союзе во время холодной войны. Одна зона посвящена первому советскому ядерному испытанию в Казахстане - 75 лет назад, 29 августа 1949 года, примерно в 170 километрах от города Семипалатинска. Через щель в бетоне посетители смотрят на степную местность, из которой после взрыва поднимается колоссальный ядерный гриб.

Также уделяется внимание физику-ядерщику Андрею Сахарову, который, подобно чествуемому американскому физику Роберту Оппенheimеру, предупреждал об опасности ядерного оружия. В небольшом кинотеатре идет интервью с Сахаровым, который превратился из одного из изобретателей советской водородной бомбы в одного из самых важных правозащитников страны. В центре зала висит модель "Царь-бомбы", водородной бомбы с беспрецедентной взрывной силой в то время.

Однако и крупнейшая ядерная держава мира помнит о многочисленных договорах по ядерному разоружению, которые уже стали историей, в одном из своих залов. Глава Кремля Путин в своем конфликте с Западом из-за войны в Украине неоднократно угрожающе ссылается на московский потенциал оружия массового уничтожения. В то же время он предупреждает о новой гонке вооружений и призывает к новым международным договорам о безопасности. Однако переговоры с США об этом не предвидятся.

Реклама ядерной энергии

В то время как гордость за оружие очевидна во многих местах - представлены модели ракет и модель подводной лодки, по которой можно пройти, - становится ясно, что Россия прежде всего продвигает мирное использование ядерной энергии, строительство новых электростанций и будущий город Атомград, который уже представлен здесь в виде модели, вместе с поп-песней со словами "Наша атомная любовь, наша атомная любовь".

Помимо новых моделей атомных электростанций, здесь найдено место для старых видений атомного автомобиля и вертолета. Россия представляет себя здесь как партнера для других стран в строительстве атомных электростанций. Более чем в дюжине стран получают ядерное топливо из России, которая является одним из крупнейших производителей урана. Это прямо противоположно отказу от ядерной энергии в Германии, что часто вызывает непонимание в России.

Атомный павильон, построенный за шесть лет, демонстрирует великое будущее России, считает Александр Novak, заместитель премьер-министра, ответственный за энергетические вопросы. Глава Росатома Алексей Лихачев почти официально называет его "лучшим техническим музеем на планете", который ждет миллионы посетителей уже в первый год. Для школ здесь есть лаборатории, библиотека, научные конкурсы и стажировки. А павильон включает в себя конференц-залы для научных конференций, ультрасовременный кинотеатр, где в настоящее время проходит фестиваль научного кино, и большой ресторан на крыше с террасой, открывающей вид на часть обширной территории ВДНХ.

Правительство России представляет различные аспекты ядерной энергии, в том числе ее использование в производстве энергии и в космической Exploration NASA, в рамках павильона Атом. Однако экспозиция также подчеркивает роль Советского Союза в добыче урана, в частности, в Восточной Германии, как в качестве важного источника для атомных бомб во время холодной войны.

Несмотря на продвижение мирных применений ядерной энергии, павильон России также демонстрирует гордость своими ядерными возможностями, с моделями ракет и проходимым атомным подводным лодкой на выставке. Это противоречие между ядерной энергией для мира и оружием массового уничтожения указывает на сложные отношения с ядерной технологией в России.

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