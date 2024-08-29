- Шоссе 14: Защитники окружающей среды отказались от иска

Препятствия для строительства нового участка A14 между Віттенберге и Карстадтом в Бранденбурге устранены - строительство начнется в Віттенберге в следующем году, как объявило планировочное агентство DEGES. Это заявление подтверждает отчет, опубликованный "Мärkischen Allgemeinen Zeitung". Иск, поданный экологической ассоциацией Naturfreunde Deutschland, был отозван, что предоставило безоговорочное разрешение на строительство участка 4, как заявил представитель.

Уве Хікш, член правления Naturfreunde, сообщил агентству ДПА, что ассоциация проанализировала 142 дела, связанные с процессом, и обнаружила несколько юридических вопросов, которые можно было бы оспорить. К сожалению, шансы на успех в суде были признаны недостаточными, и экспертные заключения не могли быть получены с помощью пожертвований достаточно быстро, сообщил Хікш.

"Абсолютная абсурдность"

Naturfreunde по-прежнему считает строительство highways "неизбежной катастрофой и абсолютной абсурдностью". Проектируемый объем движения настолько мал, что highway считается излишним, по мнению ассоциации.

Naturfreunde не только выступает против строительства примерно 18-километрового участка между Віттенберге и Карстадтом, но и критикует любое дальнейшее строительство highways в целом. Хікш признал, что с юридической точки зрения строительство участка может начаться в ближайшее время. "Мы всегда будем чувствовать боль", - сказал он.

DEGES подтвердило, что подготовительные работы по строительству продолжаются несмотря на судебный процесс. "Подготовительные работы по строительству должны быть завершены к 2026 году. Первые работы по строительству дорог в зоне будущего interchange в Віттенберге можно ожидать уже в 2025 году".

Связь с регионом Балтийского моря

A14 простирается от южной Бранденбурга до Вісмара через Шверін. По словам DEGES, основной целью участка 4 является установление быстрой связи между экономическими центрами в центральном экономическом регионе Германии и портами на побережье Балтийского моря, а также заполнение пробела между развязкой A2 на Магдебурге и развязкой A24/A14 на Шверіне. Участок должен быть завершен в начале 2030-х годов.

DEGES, также известная как Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, несет ответственность за реализацию Verkehrsprojekte Deutsche Einheit.

Комиссия, признавая прогресс в устранении препятствий и объявление о начале строительства, может принять решение официально начать строительство нового участка A14 между Віттенберге и Карстадтом. Несмотря на сожаление, Naturfreunde Deutschland больше не планирует оспаривать разрешение на строительство участка 4, признавая недостаточные шансы на успех в суде.

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