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Шон "Дидди" Комбс намерен отклонить иск по обвинению в сексуальном насилии, предъявленный Родни "Лил Род" Джонсом.

Си Мам Dubbs стремится отказаться от гражданского иска, поданного Родни Джонсом, также известным как "Маленький Род", который обвинил столкнувшегося бизнесмена и артиста в этом году в сексуальных домогательствах и выращивании.

 and  Michael Bootcampf
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Шон "Дидди" Комбс намерен отклонить иск по обвинению в сексуальном насилии, предъявленный Родни "Лил Род" Джонсом.

В рамках попытки отклонить дело, поданное в понедельник в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, Комбс утверждает, что иск Джонса безоснователен и преследует цель заработать деньги и привлечь внимание СМИ.

Джонс, музыкальный продюсер и видеограф, заявил в своем иске, что сотрудничал с Комбсом в 2022 и 2023 годах над его последним альбомом "Любовь". Среди других обвинений Джонс утверждает, что Комбс не оплатил его работу по продюсированию музыки, принудил к поиску и общению с секс-работниками, угрожал ему и предлагал напитки, подмешанные наркотиками, гостям на своих домашних вечеринках.

Джонс требует 30 миллионов долларов в иске против Комбса. Он первоначально подал жалобу в феврале 2024 года, после чего добровольно снял некоторых ответчиков, что было утверждено судом в мае.

Ходатайство Комбса об отклонении утверждает, что жалоба Джонса "набита бессмысленными юридическими утверждениями и наглыми ложью". Несмотря на "театральные преувеличения" и "смачные слова", как утверждается в судебных документах, иск Джонса "не содержит ни одного обоснованного иска" против Комбса и его бизнес-субъектов, которые также указаны в качестве ответчиков.

Помимо опровержения обвинений Джонса, Комбс также обвиняет Джонса в использовании серьезных обвинений против него для "продвижения своего личного образа и получения выгоды от общественного внимания", ссылаясь на недавний пост в социальных сетях, в котором Джонс обсуждал свой иск против Комбса и показал себя смеющимся и улыбающимся. Источник, близкий к Комбсу, сообщил CNN, что Джонс и его адвокат, Тайрон Блэкберн, получили письмо с требованием прекратить деятельность, связанную с видео в социальных сетях.

Адвокат Джонса, Блэкберн, описал ходатайство Комбса об отклонении как "тактику затягивания времени" и заявил, что иск его клиента полон доказательств.

"Это не более чем способ сбора сборов Комбсом от его нынешней команды юристов, которые явно пытаются пополнить свои карманы, прежде чем он [Комбс] будет обвинен и они впоследствии покинут его, как и другие до них", - сказал Блэкберн CNN.

В ходатайстве юридическая команда Комбса заявляет, что "иск Джонса о сексуальном насилии против мистера Комбса должен быть отклонен, поскольку Джонс не предоставляет самых важных деталей, таких как где и когда якобы произошло насилие или что произошло на самом деле".

Ходатайство также требует отклонить другие обвинения, в том числе якобы "систему рэкетирования", ответственность за сексуальные домогательства третьих лиц и эмоциональный стресс Джонса.

Текущее федеральное расследование

Иск Джонса является одним из девяти против Комбса с прошлого ноября и восьмым, прямо обвиняющим его в сексуальном насилии. Один из восьми исков, поданный бывшей девушкой Касси Вентурой, был урегулирован. Еще один иск обвинял его сына Кристиана Комбса в сексуальном насилии, а Сеана Комбса обвиняли в пособничестве. Комбс и его сын отрицают выдвинутые против них обвинения.

После опровержения заявлений Вентурой CNN публиковала видео, показывающее физическое насилие Комбса по отношению к ней, что привело к извинениям Комбса - его первому признанию своей вины, хотя он все еще заявляет, что не несет ответственности за большинство обвинений против него.

Иски, которые Комбс faces, являются гражданскими делами, но CNN сообщала в мае, что федеральные следователи планируют использовать Большое жюри, согласно источникам, знакомым с расследованием, что указывает на то, что Министерство юстиции США продвигается к возможному обвинению Комбса в уголовном преступлении.

Источник, осведомленный о текущем статусе расследования, сообщил CNN, что Комбс был уведомлен о том, что он является предметом текущего уголовного расследования, но на данный момент он не получил письмо с уведомлением от властей. Несмотря на то, что расследование продолжается, нет никаких указаний на то, когда Комбс может быть обвинен.

Несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства и обвинения, Комбс продолжает поддерживать высокий профиль в индустрии развлечений, посещая многочисленные мероприятия и выступления. Джонс, пытаясь получить больше внимания СМИ и потенциально увеличить свой доход, публично обсуждает свой иск против Комбса на различных платформах социальных сетей.

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