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Шон "Дидди" Комбс, как сообщается, предложил "непрерывные праздничные мероприятия" на аукционе.

 and  James Williams
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Сиан Комбс, также известный как Дидди, предстал перед судом невиновным
Сиан Комбс, также известный как Дидди, предстал перед судом невиновным

Шон "Дидди" Комбс, как сообщается, предложил "непрерывные праздничные мероприятия" на аукционе.

Всплыло свежее видео, которое продолжает вызывать подозрения в отношении Сэма "Дидди" Комбса. 16 сентября рэпера задержали, предъявив обвинения в различных преступлениях, в том числе вымогательстве, торговле людьми, проституции и сексуальном насилии. Поговаривают, что он устраивал развратные "вечеринки", на которых присутствовали звезды высшего эшелона. Выпущенная запись с благотворительного мероприятия 2006 года, которое вел футболист Дэвид Бекхэм, теперь показывает аукцион, на котором Комбс намеренно прервал Бекхэма, предлагая вечеринку тому, кто предложит больше.

Британская газета Daily Mail получила это видео, на котором Комбс предлагает победителю аукциона три варианта: уик-энд в его поместье в Хэмптоне, сессию в студии с ним или ночь в Нью-Йорке с Комбсом. По его словам, "Твоя задница проснется в среду рядом со мной".

Уэйн Руни предложил $150 000

На видео 21-летний в то время Руни, знаменитый спортсмен, предложил $150 000 (приблизительно €136 000) и выиграл аукцион. Он выбрал третий вариант, и Комбс пообещал, что Руни "станет другим человеком", когда придет. Комбс добавил, что "когда он приедет в Нью-Йорк, мы, возможно, станем родственниками. Это будет непрерывная вечеринка с множеством красивых женщин".

По сообщениям Daily Mail, Руни и его жена, сидевшая рядом с ним на записи, казались некомфортными из-за всей ситуации. Коллин Руни, как считается, отговорила своего мужа от принятия предложения, и он так и не посетил никакие мероприятия, организованные Сэном Комбсом.

В настоящее время Комбс находится под стражей и faces allegations from around 120 accusers and was denied bail in the millions. В ответ на задержание команда адвокатов Комбса выпустила заявление для журнала People, в котором утверждается, что их клиент невиновен и является жертвой сенсационной шумихи в СМИ. Комбс остается оптимистичным и с нетерпением ждет возможности представить свою версию событий в суде.

Выпущенное видео 2006 года включает в себя отрывок, в котором Дидди предлагает ночь в Нью-Йорке в качестве одного из своих лотов на аукционе, и Руни делает ставку. Легенда рэп-музыки знаменито обещала Руни незабываемый опыт, полный непрерывных вечеринок и множества красивых женщин.

Несмотря на свой энтузиазм, Руни казался некомфортным во время аукциона, и его жена, как сообщается, отговорила его от посещения любых мероприятий, организованных Дидди.

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