Шон "Дидди" Комбс будет оспаривать отказ в залоге в среду в связи с обвинениями в вымогательстве и торговле людьми.

До судебного разбирательства перед судьей Эндрю Картером в 15:30 по восточному времени (ET) Комбс останется изолированным в специальном блоке в тюрьме окружного центра в Бруклине. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Судья Картер, скорее всего, будет курировать дело Комбса до его завершения.

В понедельник вечером Комбса арестовали в отеле Park Hyatt в Манхэттене сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции (HSI) после серии обвинений в сексуальных домогательствах и федерального расследования торговли людьми в течение последнего года. Об этом сообщил источник, близкий к переговорам о сдаче Комбса, CNN.

Во вторник судья Робин Тарнофски в Нью-Йорке постановила, что Комбс будет содержаться под стражей, пока он не предстанет перед судом. Если его признают виновным, он может получить пожизненное заключение.

В соответствии с федеральным обвинением, 54-летний Комбс обвиняется в создании и управлении "криминальной организацией" через свою бизнес-империю, которая занималась различными незаконными действиями, такими как торговля людьми, принудительный труд, похищение, поджог, взятки и препятствование правосудию.

Обвинение утверждает, что Комбс подвергал, угрожал и принуждал женщин и других людей вокруг него к исполнению своих сексуальных желаний, защите своей репутации и сокрытию своих действий в течение более десяти лет.

В частности, обвинение обвиняет Комбса в сотрудничестве со своими сообщниками и сотрудниками, организации "пьяных вечеринок" с жертвами и секс-работниками, случаях физического и сексуального насилия и других противоправных действиях.

В суде прокуроры argued, что Комбса не следует освобождать из-за его предыдущих попыток связаться с свидетелями и жертвами. С другой стороны, адвокаты Комбса предложили поместить его под домашний арест с залогом в $50 миллионов, гарантированным его недвижимостью в Майами, согласно ходатайству о залоге, поданному во вторник.

Однако судья заявила, что не может найти никаких условий, которые гарантировали бы явку Комбса в суд, если бы он был освобожден. Ее беспокоит то, что преступление происходит за закрытыми дверями, даже если надзирающие службы следят за ним.

Если апелляция на залог будет отклонена, Комбса вернут в тюрьму. Адвокат Комбса Марк Агнифило сообщил CNN во вторник вечером, что Комбс, скорее всего, не примет сделку о признании вины.

"Я считаю, что он невиновен в предъявленных обвинениях, и он будет отстаивать свою позицию на суде, и я считаю, что он победит", - сказал Агнифило.

Комбса называют "серийным абьюзером и препятствующим" прокурорами

Во вторник в суде старший помощник прокурора США Эмили Джонсон argued, что Комбса следует содержать под стражей, поскольку он является "серийным абьюзером и препятствующим", ссылаясь на рекомендацию службы надзора за подозреваемыми.

Агнифило утверждал, что дело основано на "одной жертве", что решительно опровергают федеральные прокуроры. В ответ Джонсон подчеркнула: "Это не дело о одной жертве. Есть несколько жертв".

С ноября 2021 года Комбс столкнулся с 10 судебными исками - девять из которых прямо обвиняют его в сексуальных домогательствах.

Как указано в обвинительном акте, "члены и сообщники предприятия Комбса участвовали и пытались участвовать, среди прочего, в торговле людьми, принудительном труде, межгосударственном транспорте с целью проституции, принуждении и поощрении к занятию проституцией, наркотических преступлениях, похищении, поджоге, взяточничестве и препятствовании правосудию".

Во время слушания о содержании под стражей федеральные прокуроры заявили, что как минимум дюжину людей лично видели насилие Комбса против женщин или полученные ими травмы. Кроме того, прокуроры упомянули, что некоторые жертвы и свидетели боятся его.

Агнифило заявил во вторник вечером, что он интервьюировал "большое количество" мужчин, якобы являющихся свидетелями в этом деле, и утверждал, что "вечеринки" - что обвинительный акт назвал "элиaborate and produced" сексуальными представлениями, в которых якобы Комбс подсыпал наркотики и принуждал жертв к длительным сексуальным актам с мужчинами-секс-работниками - были консенсуальными действиями между взрослыми.

"Никто не был слишком пьян. Никто не был слишком высок", - сказал он.

Обвинение в торговле людьми основывается на видео 2016 года

Обвинительный акт утверждает, что Комбс годами подвергал женщин и других людей физическому, эмоциональному, сексуальному и словесному насилию. Комбс "придерживался постоянной и всепроникающей модели жестокости по отношению к женщинам и другим людям", согласно обвинительному акту.

Джонсон объяснил судье во вторник, что расследование выявило доказательства того, что Комбс якобы избивал, душил, пинал и таскал женщин. Физическое насилие якобы было "рецидивирующим и широко известным", происходившим "много раз" с 2009 года и продолжавшимся в течение многих лет.

Обвинение в торговле людьми основывается на обвинениях против одной не названной "Жертвы-I" примерно с 2009 года до около 2018 года, согласно обвинительному акту.

Обвинительный акт ссылается на инцидент марта 2016 года, "который был зафиксирован на видео и позже стал достоянием общественности", показывающий, как Комбс пинает, тащит и бросает вазу на женщину. Когда служащий отеля вмешался, Комбс якобы пытался подкупить его молчание, добавляет обвинительный акт.

Подробности совпадают с сообщениями CNN в мае о видео, на котором Комбс избивает свою тогдашнюю подругу Касандру Вентуру в отеле в Лос-Анджелесе. Ее не упоминают в обвинительном акте.

В ноябре 2023 года Вентура подала в суд на Комбса и обвинила его в изнасиловании и годах жестокого обращения. В ответ адвокат Комбса заявил: "Он решительно отрицает эти оскорбительные и возмутительные обвинения". Они урегулировали судебный иск на следующий день после его подачи.

Адвокат Дуглас Вигдор, представляющий Вентуру, заявил в заявлении во вторник: "Что касается обвинений против Шона Комбса, ни мисс Вентура, ни я не будем комментировать".

В шокирующем видео с системами слежения, которое опровергало предыдущие заявления Комбса о своей невиновности, он признался: "Мои действия в этом видео были неоправданными, и я беру на себя полную ответственность". Адвокат Комбса утверждал, что видео 2016 года не является доказательством торговли людьми, как утверждали прокуроры, а показывает Комбса в ситуации, когда у него было несколько романтических партнеров, и он был пойман.

Говоря с CNN, Агнифило объяснил: "Это была просто вопрос личного позора. Он и человек на видео были в 10-летних отношениях, которые были сложными временами, даже токсичными, но они были взаимными".

Адвокат Агнифило обещает суду, что Дідді не сбежит и доказал свою надёжность

Выступая перед судом во вторник, Агнифило argue для того, чтобы Комбс оставался на свободе до суда, утверждая, что он не собирался бежать и "доказал свою надёжность перед судом".

Он представил суду свои и члены семьи Комбса паспорта и подробно рассказал о их внутренних поездках с начала расследования. Кроме того, Комбс проходил лечение и терапию, что, по словам Агнифило, свидетельствовало о его стремлении измениться.

Агнифило признал, что Комбс официально предстанет перед судом 25 марта после масштабных обысков в его домах в Лос-Анджелесе и Майами сотрудниками Homeland Security Investigations. В результате обысков были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотики и большая коллекция детского масла и смазки, как указано в обвинительном заключении. Обвинительное заключение также обвиняло Комбса в использовании огнестрельного оружия для запугивания и угрозы другим.

К сентябрю Агнифило ожидал, что обвинительное заключение будет предъявлено в ближайшее время, поэтому он посоветовал Комбсу приехать в Нью-Йорк. Агнифило заявил, что связывался с федеральными прокурорами, информируя их о готовности Комбса сдаться.

Когда его спросили, как адвокатская команда гарантирует присутствие Комбса в суде и связь с свидетелями, как утверждали прокуроры, Агнифило ответил: "Самый важный фактор, помимо паспорта, в том, что мистер Комбс прибыл в Нью-Йорк 5 сентября".

Агнифило пообещал повторить те же доводы на следующий день и продолжить борьбу за освобождение Комбса под залог.

В материале также приняли участие корреспонденты CNN Эмма Тъккер, Эрик Левинсон, Джон Миллер, Лора Долан, Элис Хэмилтон и Кара Сканнелл.

В свете этих обвинений юридическая команда Комбса может попытаться представить защиту, акцентируя внимание на его участии в развлекательной индустрии, подчеркивая его репутацию и достижения, чтобы доказать свою надёжность и стремление присутствовать в суде.

Кроме того, учитывая высокий профиль Комбса в развлекательном мире, его юридическая команда потенциально может argue, что развлекательная индустрия предлагает множество законных возможностей для занятий и поддержания репутации, сводя к минимуму необходимость в незаконной деятельности.

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