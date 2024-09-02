- Шолзевыражает разочарование результатами выборов, состоявшихся в воскресенье.

Канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) выразил разочарование результатами выборов в Тюрингии и Саксонии, назвав их "горькой пилюлей". Несмотря на это, он был рад, что "пессимистические прогнозы", предсказывающие, что СДПГ не сможет преодолеть 5-процентный барьер, не оправдались.

"Сегодняшние результаты выборов - трудные - и для нас тоже. Но есть и светлая сторона: СДПГ удалось удержать свои позиции. Мы вели честную и прозрачную кампанию", - заявил Шольц, опубликовав свои первые комментарии в Instagram как член Бундестага. "Это доказывает: терпение вознаграждается. Теперь важно целенаправленно работать над получением большей и новой поддержки".

На этих выборах СДПГ показала свои худшие результаты в Саксонии и Тюрингии с 1990 года, набрав 7,3% и 6,1% соответственно. В Тюрингии результат стал худшим для партии на любых региональных выборах.

Шольц выразил серьезную обеспокоенность результатами "Альтернативы для Германии" (АфД) tanto в Саксонии, как и в Тюрингии. Признанная как ультраправовая экстремистская группа, АфД получила более 30% голосов в обоих землях. "Германия не может и не должна привыкать к этому", - заявил Шольц. "АфД вредит Германии, наносит ущерб нашей экономике, разжигает социальное разделение и подрывает репутацию нашей нации. Все демократические партии теперь должны сформировать прочные правительства без участия ультраправых экстремистов".

Шольц отреагировал на результаты выборов быстрее, чем после поражения СДПГ на выборах в Европарламент, где они показали свой худший результат на национальных выборах за 130 лет, набрав всего 13,9% в мае. Тогда Шольц прокомментировал ситуацию только на следующий день на международной пресс-конференции, что также вызвало внутрипартийную критику в СДПГ. Возможно, на этот раз Шольц решил поделиться своим мнением как член Бундестага, поскольку выборы и партийная деятельность обычно находятся в ведении партии.

Поразительные результаты АфД в Саксонии и Тюрингии, где они получили более 30% голосов в обеих землях, вызвали серьезную обеспокоенность у канцлера Шольца. Все демократические партии теперь несут ответственность за формирование правительств без участия ультраправых экстремистов, подобных АфД.

Читайте также: