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Федеральные земли ГерманииНовостиЛетняя поездка

Шолца восхищает помощь, которую предоставляют автомобили.

Канцлер федерального правительства посещает свой избирательный округ. На пункте помощи на дороге ADAC Шольц проявляет заметное любопытство к деталям.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Шольц осмотрел инструменты сервиса помощи на дороге ADAC
Шольц осмотрел инструменты сервиса помощи на дороге ADAC

- Шолца восхищает помощь, которую предоставляют автомобили.

Канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) посетил службу помощи на дорогах ADAC в Людвигсфельде, где получил подробный брифинг о работе организации. Как сообщила Катрин Андерсohn, которая сопровождала Шольца, "Он казался заинтересованным в том, чтобы остаться дольше и узнать больше".

После экскурсии Шольц тихо ушел и направился к своей следующей встрече во время летнего тура по своему округу. "Я бы хотела спросить его, является ли он членом ADAC или когда-либо обращался к ним", - призналась Андерсohn позже, сожалея о упущенной возможности.

В ходе этого летнего путешествия канцлер Шольц посещает несколько мест в своем районе Бранденбург. В один из четвергов он осмотрел только что построенную синагогу в Потсдаме. Шольц в основном задает вопросы во время этих визитов и не очень разговорчив. В прошлом летнем сезоне он посетил диалог с гражданами. К сожалению, такого мероприятия не запланировано на это лето.

После экскурсии Шольц выразил желание задержаться, возможно, указывая на то, что ему понравились услуги ADAC во время летнего тура. Позже Андерсohn пожалела, что не спросила Шольца о его членстве в ADAC или контактах с организацией, упустив возможность поговорить во время поездки.

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