- Шолц жалуется на потерю тысяч солдат за "километры" территории.

Оlaf Scholz, канцлер Германии, вспомнил о многочисленных жертвах конфликта в Украине, находясь у памятника, посвященного одной из самых кровавых битв в истории - Битве на Сеelowских высотах. "Именно это меня поразило", - сказал Scholz после посещения места, во время беседы с общественностью. Он в основном думал о погибших солдатах и ​​гражданских. "Тысячи российских солдат уже погибли или получили серьезные ранения, всего лишь ради расширения страны на несколько километров", - поделился он.

"Просто чтобы кто-то, кто уже не может читать, мог прочитать в своих учебниках истории, что они расширили свою страну", - прокомментировал Scholz, имея в виду действия Путина в Украине. В свете огромных жертв всегда важно прилагать усилия для дипломатии, подчеркнул Scholz во время своего пребывания в Сеелеве, Бранденбурге. Однако для этого обе стороны должны признать, что "этой территориальной завоевательной кампании не суждено победить". "К сожалению, этого не происходит", - заявил он.

Шольц: попытки до войны были безрезультатными

Шольц признал, что пытался договориться с Путиным по разным вопросам, таким как позиция Путина по поводу вступления Украины в НАТО или развертывания ракет. "Он не был согласен", - доложил Scholz.

Битва на Сеelowских высотах в Одерском крае стала крупнейшим сражением на территории Германии во время Второй мировой войны. Весной 1945 года огромные армии столкнулись в Одерском крае и на высотах. Примерно 600 000 солдат Красной армии в течение 4 дней яростно сражались против около 90 000 солдат немецкой армии, стремясь прорваться к Берлину. В этих битвах погибло более 100 000 солдат из разных стран.

Европейский Союз, как коллектив, выразил обеспокоенность эскалацией конфликта в Украине и жертвами, которые он повлек за собой. В свете этого Олаф Шольц, канцлер Германии, призвал к дипломатическим усилиям для предотвращения дальнейших жертв, признавая, что территориальная завоевательная кампания не победит.

Читайте также: