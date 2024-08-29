Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Шолц жалуется на потерю тысяч солдат за "километры" территории.

Во время летнего турне по Бранденбургу канцлер Шольц получает смесь вопросов от жителей. Один вопрос особенно заинтересовал его.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Канцлер Олаф Шольц подчеркнул на диалоге с гражданами важность дипломатических усилий.
Канцлер Олаф Шольц подчеркнул на диалоге с гражданами важность дипломатических усилий.

- Шолц жалуется на потерю тысяч солдат за "километры" территории.

Оlaf Scholz, канцлер Германии, вспомнил о многочисленных жертвах конфликта в Украине, находясь у памятника, посвященного одной из самых кровавых битв в истории - Битве на Сеelowских высотах. "Именно это меня поразило", - сказал Scholz после посещения места, во время беседы с общественностью. Он в основном думал о погибших солдатах и ​​гражданских. "Тысячи российских солдат уже погибли или получили серьезные ранения, всего лишь ради расширения страны на несколько километров", - поделился он.

"Просто чтобы кто-то, кто уже не может читать, мог прочитать в своих учебниках истории, что они расширили свою страну", - прокомментировал Scholz, имея в виду действия Путина в Украине. В свете огромных жертв всегда важно прилагать усилия для дипломатии, подчеркнул Scholz во время своего пребывания в Сеелеве, Бранденбурге. Однако для этого обе стороны должны признать, что "этой территориальной завоевательной кампании не суждено победить". "К сожалению, этого не происходит", - заявил он.

Шольц: попытки до войны были безрезультатными

Шольц признал, что пытался договориться с Путиным по разным вопросам, таким как позиция Путина по поводу вступления Украины в НАТО или развертывания ракет. "Он не был согласен", - доложил Scholz.

Битва на Сеelowских высотах в Одерском крае стала крупнейшим сражением на территории Германии во время Второй мировой войны. Весной 1945 года огромные армии столкнулись в Одерском крае и на высотах. Примерно 600 000 солдат Красной армии в течение 4 дней яростно сражались против около 90 000 солдат немецкой армии, стремясь прорваться к Берлину. В этих битвах погибло более 100 000 солдат из разных стран.

Европейский Союз, как коллектив, выразил обеспокоенность эскалацией конфликта в Украине и жертвами, которые он повлек за собой. В свете этого Олаф Шольц, канцлер Германии, призвал к дипломатическим усилиям для предотвращения дальнейших жертв, признавая, что территориальная завоевательная кампания не победит.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Тино Чрупалла, Йорг Урбан и Алисе Видель продемонстрировали уверенность в победе для своей партии...
Федеральные земли Германии

В Дрездене Вайдель обвиняет Ампель и профсоюз в "избирательной фальсификации"

- В Дрездене Вайдель обвиняет Ампель и профсоюз в "избирательной фальсификации" Лидер AfD, Алиса Вайдель, выдвинула обвинения в "манипулировании выборами" против коалиции "Светофор" и Союза в ответ на их предложения ужесточить политику безопасности и миграции. В своем выступлении после мероприятия по кампании саксонского AfD

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Автомобиль врезался в дерево, в результате чего супруга и трое детей получили серьезные травмы.
Федеральные земли Германии

Автомобиль врезался в дерево, в результате чего супруга и трое детей получили серьезные травмы.

Женщина 37 лет по какой-то причине теряет управление своим авто на дороге, встав в аварию, после которой оказывается ранена вместе с тремя своими спутниками.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Два летчика транспортируются в медицинское учреждение.
Федеральные земли Германии

Авария на воздушном борту привела к двум жертвам, в которых участвовал вертолет.

Геликокупированный вертолет неожиданно столкнулся с полем, что привело к сильному удару о землю и опрокидыванию. К сожалению, пилот и второй пилот получили травмы.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Высокие температуры достигли рекордных уровней в многочисленных районах Берлина и Бранденбурга.
Федеральные земли Германии

Котбус зафиксировал самую высокую температуру в Германии - 35,5 градуса по Цельсию

К концу месяца температура вновь растет, в основном в Бранденбурге. Берлин также испытывает сильную жару.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Сара выступает против других членов лагеря
Общество

Сара выступает против других членов лагеря

Сара выступает против других членов лагеря Беспорядки в дикой природе! Сара поднимает шум и унижает всю команду, якобы Дэнни слишком часто катит глаза и нелояльна, а Мола ходит с сутулой спиной. Утром следующего дня приносятся извинения - не слишком поздно? К счастью, следующее испытание вновь разжигает оптимизм. Путешествие к финалу

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Выслушайте меня, когда я излагаю свою позицию, которой прошу Вас заняться.
Политика

Кандидат Трампа на пост вице-президента, Вэнс, сталкивается с неодобрением со стороны пожарных, встречается с буками.

В июле президент Трамп представил сенатора Дж.Д. Вэнса как возможного вице-президента. К сожалению, политическая карьера Вэнса в последнее время не слишком успешна.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Возможное расширение ограничений на распитие алкоголя несовершеннолетними в Германии
Здоровье

Понимание логики и изучение правил, применяемых нашими соседями.

Ведутся дискуссии о том, должны ли алкогольные напитки в Германии быть доступны только лицам старше 18 лет для покупки. Эти пункты служат основой для этих продолжающихся дебатов:

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Тино Чрупалла, Йорг Урбан и Алисе Видель продемонстрировали уверенность в победе для своей партии...
Федеральные земли Германии

В Дрездене Вайдель обвиняет Ампель и профсоюз в "избирательной фальсификации"

- В Дрездене Вайдель обвиняет Ампель и профсоюз в "избирательной фальсификации" Лидер AfD, Алиса Вайдель, выдвинула обвинения в "манипулировании выборами" против коалиции "Светофор" и Союза в ответ на их предложения ужесточить политику безопасности и миграции. В своем выступлении после мероприятия по кампании саксонского AfD

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно