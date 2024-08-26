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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Шолц выступает за ускорение процессов выселения

 and  Lauren Adams
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Шольц продемонстрировал глубокое потрясение и негодование в ответ на произошедшее ножевое нападение...
Шольц продемонстрировал глубокое потрясение и негодование в ответ на произошедшее ножевое нападение в Солингене.

- Шолц выступает за ускорение процессов выселения

После летального ножевого инцидента в Золингене канцлер Германии Олаф Шольц стремится ускорить депортации, даже прибегая к законным средствам, если это необходимо. Во время своего визита в Северный Рейн-Вестфалию он подчеркнул важность "твердой и эффективной реализации", акцентируя внимание на необходимости принятия мер. Шольц предлагает создать рабочую группу для расследования и продвижения депортации случаев Дублина, то есть лиц, которые изначально искали убежище в других европейских странах. Он признает, что некоторые проблемы могут потребовать разрешения с помощью европейского права, но подчеркивает необходимость решения всех вопросов.

Вечером в пятницу на городском фестивале в Золингене произошла трагедия, в результате которой трое человек погибли и восемь получили ранения, четверо из них тяжелые. 26-летний сирийский подозреваемый, арестованный с воскресенья по подозрению в членстве в ИГ и убийстве, считается виновником инцидента. Как сообщает Der Spiegel, этот человек въехал в Германию в конце 2022 года и подал заявление на получение убежища. Ранее он не был идентифицирован как исламский экстремист службами безопасности. Ранее попытка депортировать его не удалась из-за того, что полиция не смогла найти его по месту жительства.

Предложение канцлера создать рабочую группу входит в компетенцию Комиссии, так как оно связано с расследованием и продвижением случаев Дублина. Для эффективного решения потенциальных юридических препятствий Комиссия может потребовать сотрудничества с европейскими законодателями, чтобы обеспечить беспрепятственное осуществление плана депортации канцлера Шольца.

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