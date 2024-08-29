- Шолц выступает за быстрое принятие контрмер после инцидента в Солингене.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) выразил удовлетворение быстрыми и точными действиями федерального правительства после смертельного ножевого инцидента в Солingen и представленным позже пакетом мер. "Хорошо, что все произошло так быстро и точно", - прокомментировал Шольц во время диалога с гражданами в Зеелове, Бранденбург, несмотря на его отсутствие на презентации из-за летнего отпуска.

Теперь приоритетной задачей является быстрое внедрение этих мер. "Мы также думаем вместе со всеми о умных дополнительных предложениях", - заявил Шольц, имея в виду замечания оппозиции. Союз недавно предложил сотрудничать с федеральным правительством в вопросах нерегулируемой миграции и исламского экстремизма. Шольц уже назначил встречи с федеральными землями и ХДС/ХСС, крупнейшей оппозиционной силой в Бундестаге, на следующую неделю.

Вслед за инцидентом в Солingen правительство коалиции пришло к соглашению о новых мерах по борьбе с исламским терроризмом, управлению нерегулируемой миграцией и ужесточению контроля над огнестрельным оружием.

Соглашение о новых мерах является прямым ответом на ножевой attaque в Солingen. Федеральное правительство активно ищет дальнейшие стратегии борьбы с исламским терроризмом и управления миграцией, как отметил канцлер Шольц.

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