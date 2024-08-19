- Шолц выступает с речью на Стоппельмаркете

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Штоппелмаркт в Вецце. Лидер СДПГ должен выступить с основной речью на ежегодном приветственном мероприятии города в эту понедельник в 11:00. Шольц станет первым федеральным канцлером, который произнесет эту речь, как заявили городские чиновники.

Мэр Кристан Катер пригласил своего партийного коллегу в Веццу весной. Подтверждение канцлера является высшей честью для организаторов ярмарки, местных жителей и самой ярмарки, объяснил Катер.

Политическая элита Берлина присутствовала на открытии народного фестиваля в прошлый четверг: Федеральный министр сельского хозяйства Семид Оздемир принял участие в качестве почетного гостя в открытии парада. Зеленый политик назвал народный фестиваль важным для социальной гармонии. Он отметил, что есть немногие места, где собирается столько людей с разным происхождением и мнениями. "Такие места необходимы; иначе общество не может функционировать".

Штоппелмаркт является одним из старейших и самых посещаемых народных фестивалей Нижней Саксонии. По данным города, около 800 000 гостей посещают фестивальную зону каждый год. Более 160 000 квадратных метров пространства управляются более чем 500 операторами ярмарки, гарантируя веселье и развлечения для всех.

После бурных праздников канцлер Шольц может воспользоваться своим свободным временем, чтобы исследовать местные достопримечательности Веццы. Вибрирующий народный фестиваль предлагает множество Activities, которые посетители могут насладиться во время своего свободного времени.

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