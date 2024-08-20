- Шолц считает, что добыча газа до Боркума была вероятной.

Kанцлер Олаф Шольц, представляющий СДПГ, ожидает, что бурение газа скоро начнется вокруг острова Блокхем в Северном море. "Разрешения выданы на голландской стороне, и разрешения выданы на немецкой стороне", - сказал Шольц в интервью радиостанции ffn. "Очень маловероятно, что этот проект не состоится".

Недавно региональная администрация Нижней Саксонии выдала голландской энергетической компании One-Dyas лицензию на 18 лет на это спорное бурение. Бурение будет проходить из голландских вод под дном моря в немецкую территорию вблизи Национального парка Ваддензее. Однако соглашение между Германией и Нидерландами по добыче газа еще не достигнуто.

Активисты призывают федеральное правительство прекратить добычу газа возле острова Блокхем в Северном море. Федеральный министр окружающей среды Стеффи Лемке, представляющая "Зеленых", недавно выразила обеспокоенность и призвала сохранить Ваддензее. Федеральный министр экономики Роберт Хабек ("Зеленые") ожидает судебных исков и не спешит действовать до возможных судебных решений.

Ожидаемое бурение газа вокруг Блокхема может привести к значительному производству газа. Несмотря на то, что лицензия, выданная One-Dyas на добычу газа, была окончательно оформлена между Германией и Нидерландами, судебные вызовы, скорее всего, задержат фактическое производство газа.

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