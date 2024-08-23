- Шолц получает 3D-статую, созданную непосредственно из его собственных возможностей дизайна

Канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) теперь обладает уникальной копией своего лица. Во время визита в престижный Институт Хассо Платтнера (HPI) в Потсдаме ему был вручен личный белый бюст, созданный 3D-принтером, в качестве подарка. Шольц внимательно осмотрел его, а затем рассмеялся: "Похоже, мне не придется так усердно работать над этим".

Его восхищение подарком было очевидно, когда канцлер Шольц сказал: "Впечатляюще!" Визит Шольца в институт был частью его летнего тура как члена Бундестага от СДПГ, представляющий свой округ. Его сопровождала министр науки Бранденбурга Манья Шюле (СДПГ), которой также была передана 3D-печатная копия здания Ландтага в Потсдаме на память.

Канцлер Шольц выразил благодарность Институту Хассо Платтнера, сказав: "Я действительно польщен тем, что получаю этот 3D-печатный бюст в столь престижных местах, как Потсдам". Во время мероприятия министр науки Бранденбурга Манья Шюле также похвалила институт, признавая: "Потсдам является домом для замечательных технологических достижений, продемонстрированных в подарке 3D-печатного здания Ландтага, которое я получила".

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