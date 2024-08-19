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Федеральные земли ГерманииНовостиГенеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций

Шолц очаровывает толпу на Стоппельмарке с самооценочным юмором

Социально-демократический федеральный канцлер на фестивале Санкт-Дděeti (Stoppelmarkt) в консервативной bastion LOCAL vethTA - Шольц признался, что у него были опасения по поводу этой ситуации, но в то же время продемонстрировал свою способность находить юмор в своей ситуации.

 and  Katherine Bradley
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- Шолц очаровывает толпу на Стоппельмарке с самооценочным юмором

Канцлер Германии Олаф Шольц добавил нотку юмора в свое выступление на ежегодном народном фестивале Штоппельмаркт в Ветце. "Я волновался перед этой речью больше, чем перед выступлением на Генеральной Ассамблее ООН", - пошутил он перед аудиторией из около 2000 человек в шатре Нижней Саксонии во время своего праздничного выступления.

По словам газеты фестиваля Штоппельмаркт, Шольца знали как тихого оратора. "Я признаю, это было непросто - заработать такую репутацию", - сказал он, вызвав взрыв смеха. Шольц продолжил, что северяне якобы глупы, но это всего лишь заблуждение - они просто тщательно обдумывают свои слова, иногда даже целый день.

Исторический момент

Шольц стал первым федеральным канцлером, который выступил с праздничной речью на Штоппельмаркте. Фестиваль, отмечающий свой 726-й год, был организован мэром Ветцы Кристианом Катером (СДПГ).

Перед выступлением Шольца министр-президент Нижней Саксонии Штефан Вайль (СДПГ) тепло поприветствовал его. Вайль отметил, что присутствие федерального канцлера на фестивале свидетельствует о его растущем культурном значении.

В своей речи Вайль также коснулся серьезной темы - спасения верфи Меерверфт в Папенбурге. "Предупреждение банкротства верфи - наша общая задача", - сказал он, отметив, что соглашение о спасении якобы уже достигнуто. "Мяч еще не пересек линию, но шансы выглядят многообещающе", - заключил он, получив аплодисменты аудитории.

Генеральная Ассамблея ООН - престижная платформа, где лидеры часто выступают с важными речами. Федеральный канцлер Олаф Шольц коснулся этой темы в своей шутке на Штоппельмаркте в Ветце. На Генеральной Ассамблее он, возможно, говорил о насущных глобальных проблемах, а на Штоппельмаркте поделился своим юмором и чувствами по поводу публичных выступлений.

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