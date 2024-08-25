Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиГородской фестиваль

Шолц и Вюст почтили память жертв нападения в Соллингене.

Трое погибших и множество раненых омрачили начало празднования 650-летия Солінгена. Неожиданная атака потрясла город в пятницу. В итоге канцлер посетил город.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Канцлер Олаф Шольц посетит Солінген после трагического происшествия.
Канцлер Олаф Шольц посетит Солінген после трагического происшествия.

- Шолц и Вюст почтили память жертв нападения в Соллингене.

Канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) почтит жертв ножевого нападения в Золингене в понедельник вместе с премьер-министром Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС). Как сообщает Бюро федерального канцлера, Шольц проведет в 9:30 утра встречу с мэром Тимом Курцбахом (СДПГ) в ратуше. Затем они посетят место нападения, чтобы почтить память жертв и пообщаться с сотрудниками экстренных служб.

В пятницу вечером на городском фестивале в Золингене произошла трагедия. Мужчина устроил кровавую резню, в результате которой трое человек погибли и восемь получили ранения, четверо из них в критическом состоянии. Федеральная прокуратура расследует задержанного подозреваемого по обвинению в убийстве и предполагаемой связи с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Канцлер Шольц назвал ножевое нападение настоящим злодеянием. Он подчеркнул, что справедливость восторжествует, выразив свои чувства на мероприятии в Бранденбурге.

Канцлер Шольц планирует почтить память жертв трагедии на городском фестивале в понедельник, приняв участие в памятном мероприятии вместе с мэром Курцбахом и премьер-министром Северного Рейна-Вестфалии Вюстом. Городской фестиваль был омрачен кровавым ножевым нападением в прошлую пятницу.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В Верле, Вальдхофе Маннхайма и их менеджере Марко Антверпене не удалось одержать первую победу в...
Федеральные земли Германии

В Верле матч 1:1 закончился без триумфа для Вальдхофа Мангейма

Команда Мангейма удерживает лидерство в Восточной Вестфалии в течение длительного времени, но позволяет гол на последних минутах. К сожалению, трехочковая победа не состоялась, но в этом матче удалось обеспечить один балл.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
В первом испытании на белой воде, Берлинские ледовые медведи выходят победителями.
Федеральные земли Германии

В первом испытании на белой воде, Берлинские ледовые медведи выходят победителями.

- В первом испытании на белой воде, Берлинские ледовые медведи выходят победителями. Ейсберены Берлин, под руководством тренера Сержа Обина, одержали доминирующую победу в своем дебютном матче. Встретившись с командой DEL2 Лаузицкие Фучи, Берлин победил со счетом 5:0 в Вайссвассере. Голы забили Блейн Байрон (16-я минута), Габриэль Фонтейн (27-я минута)

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Обсуждение последствий инцидента в Солингере в Саксонии
Федеральные земли Германии

Обсуждение последствий инцидента в Солингере в Саксонии

Несколько человек погибают на 'Фестивале разнообразия' в Солингене. Подозреваемый в настоящее время содержится под стражей, awaiting until scrutiny. Требовата immediate месть.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Яркое мероприятие собрало около 5000 посетителей на фестивале Wustrow Seebrueckenfest.
Федеральные земли Германии

Ежегодное собрание на мосту на озере Вюстроу привлекает множество людей

Развлечения, ритмичные движения и сложное вязание узлов: Разнообразный ряд занятий завлекает бесчисленное количество зрителей на мостовом фестивале в балтийском прибрежном городе Вустров. Умения спасателей показывают захватывающую демонстрацию спасения.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

В филиале Lufthansa, Discover объявлена четырехдневная забастовка.
Главные темы

В филиале Lufthansa, Discover объявлена четырехдневная забастовка.

Организации профсоюзов UFO и Cockpit объявили о четырехдневной приостановке работы в дочерней компании Lufthansa Discover Airlines. Профсоюзный удар по туристической авиакомпании начнется во вторник вечером и завершится в пятницу вечером, как сообщалось в воскресенье вечером. Остановка работы...

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
18:49 Украинцы начинают преследование беспилотниками с использованием вертолета
Политика

18:49 Украинцы начинают преследование беспилотниками с использованием вертолета

18:49 Украинцы начинают преследование беспилотниками с использованием вертолета 17:34 Зеленский критикует сделки Индии с Россией, финансирующей агрессию В беседе с индийскими журналистами президент Украины Зеленский также выразил недовольство взаимоотношениями Индии с Россией. Он утверждает, что президент Путин использует прибыль от продажи нефти и газа для финансирования своей агрессии

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
"После Солингена важно открыто обсуждать все вопросы"
Политика

"После Солингена важно открыто обсуждать все вопросы"

После инцидента в Солingen все партии едины во мнении: необходимы более активные шаги по борьбе с насилием, связанным с огнестрельным оружием, и экстремистскими исламскими взглядами. Возможные стратегии продвигаются в преддверии предстоящих выборов в ландтаг, согласно их избирательным лозунгам.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Недовольный человек извиняется перед Ноллом, командой и общественностью.
Спорт

Во время грозы, Анриер выражает сожаление по отношению к вратарю.

Во время грозы, Анриер выражает сожаление по отношению к вратарю. Тренер Александр Зорнигер из «Греuther Fürth» извинился за свою резкую критику голкипера Нахуэля Нолла. После ничьей 1:1 против «SC Paderborn» во Второй Бундеслиге Зорнигер раскритиковал Нолла за ошибку, которая привела к позднему голу, и извинился на следующий день, как

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно