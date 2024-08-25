- Шолц и Вюст почтили память жертв нападения в Соллингене.

Канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) почтит жертв ножевого нападения в Золингене в понедельник вместе с премьер-министром Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС). Как сообщает Бюро федерального канцлера, Шольц проведет в 9:30 утра встречу с мэром Тимом Курцбахом (СДПГ) в ратуше. Затем они посетят место нападения, чтобы почтить память жертв и пообщаться с сотрудниками экстренных служб.

В пятницу вечером на городском фестивале в Золингене произошла трагедия. Мужчина устроил кровавую резню, в результате которой трое человек погибли и восемь получили ранения, четверо из них в критическом состоянии. Федеральная прокуратура расследует задержанного подозреваемого по обвинению в убийстве и предполагаемой связи с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Канцлер Шольц назвал ножевое нападение настоящим злодеянием. Он подчеркнул, что справедливость восторжествует, выразив свои чувства на мероприятии в Бранденбурге.

Канцлер Шольц планирует почтить память жертв трагедии на городском фестивале в понедельник, приняв участие в памятном мероприятии вместе с мэром Курцбахом и премьер-министром Северного Рейна-Вестфалии Вюстом. Городской фестиваль был омрачен кровавым ножевым нападением в прошлую пятницу.

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